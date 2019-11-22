參議員致信施壓特朗普　阻止向美企發放出口華為許可證

美國兩黨15名重量級參議員11月21日聯名致信總統特朗普（Donald Trump），要求商務部立即採取行動，暫停批准美國企業向華為繼續供貨。

包括參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）和阿肯色州共和黨卡頓（Tom Cotton）在內的15位參議員在給總統的信中說，批准許可申請將削弱將華為列入實體清單的初衷，讓華為可以繼續對美國通信基礎設施乃至國家安全構成嚴重威脅。

他們在信中說，總統本人說過，不想要美國和華為做生意。他們還指出，國安專家普遍認為，中國企業與中國共產黨合作密切，尤其是華為，被認為受到中國政府很大的影響。

議員還要求美國商務部在向國會提交審批報告之前，暫停向美國企業簽發許可證，並要求商務部在核發任何許可之前，通知國會領導層和相關委員會。

舒默等參議員在21日的信中說，美國商務部18日的的決定已令他們感到擔憂，而更為永久的許可證則更讓人擔憂，因為那將讓華為能夠在沒有充分國家安全風險評估的情況下，繼續與一些美國公司進行商務往來。

簽署聯署信的還有民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）和密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）等兩黨參議員。