特朗普欲邀蘋果建設5G　不料引發外界集體嘲諷

美國總統特朗普（Donald Trump）在參觀德克薩斯州奧斯汀（Austin）的蘋果電腦製造廠後表示，有意讓蘋果參與5G研發，不料這一言論遭到媒體嘲諷。

特朗普11月20日在蘋果行政總裁（CEO）庫克（Tim Cook）陪同下參觀了蘋果位於德州奧斯汀的工廠。參觀完畢，特朗普在Twitter上表示自己讓庫克試着研發5G：「昨天，我訪問了德州奧斯汀，新的Mac Pro生產啟動了，我們還討論了十億美元的新工廠，也在德州。我問庫克，看他是否能讓蘋果公司參與在美國建設5G。他們擁有一切——資金、技術、眼光，還有庫克！」

特朗普這條推文一發，蘋果和白宮都沒有立即回應，反而被媒體潑了一頭冷水。美國有線新聞網絡（CNN）報道指出，特朗普指望蘋果參與5G根本不現實，蘋果是手機製造商，而不是手機營運商。進軍5G建設將代表蘋果商業戰略的重大轉變。

報道稱，任何建設5G的公司都必須擁有並更新網絡基礎設施，比如地面上的無線電發射塔和光纖電纜，這些是蘋果沒有的。

研究公司Nucleus research的行政總裁坎貝爾（Ian Campbell）表示：「我認為他們同樣有可能進軍咖啡館業務。這對蘋果來說是一大步，他們不太可能這麼做。蘋果在很大程度上是一家以消費者為導向的公司。」

「這個市場上有很多實力雄厚的公司。蘋果沒有生產設備或支持能力來做到這一點。他們只會專注於手錶和時髦的手機。」

不過，報道也表示，這也不是說蘋果不可能進入這一新領域。畢竟，該公司的帳面上確實有數千億美元的現金，但這將是一個重大的戰略轉變，蘋果可能會遠遠落後於其他在5G領域投入多年的公司。

IT新聞網站CNET則毫不留情地說，特朗普恐怕是還不懂什麼是蘋果，什麼是5G。

CNET還諷刺地提到，這令人想起了特朗普2019年早些時候呼籲美國加快「6G」技術的發展……這些表述似乎都代表，這位總統實在是不大理解5G、6G，甚至蘋果公司是什麼。

CNET列出了幾點不可能。首先。蘋果生產的是手機等產品，它並沒有建立提供5G服務所需的網絡。其次，即使蘋果假設想要建立自己的網絡，建立一個覆蓋美國的網絡也將是驚人的昂貴。第三，蘋果現在連5G手機都還沒生產。