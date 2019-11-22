美國傳將撤走部分駐韓美軍　多名高官否認消息

有消息傳出，如果韓國在韓美防衛費分擔特別協定談判中不接受美國要韓國提高分攤金額的要求，美國將考慮撤走一個旅團的駐韓美軍。對此，美國各方作出了公開否認。

韓國《朝鮮日報》11月21日報道，了解韓美防衛費分攤協商過程的一位華盛頓外交消息人士透露，「為應對兩國在防衛費分攤問題上的協商沒有按照特朗普想要的方向發展，美國政府正在準備撤走駐韓美軍一個旅團的方案」。

但是美國正在考慮撤走的這個旅團的性質及具體規模還沒有具體消息。駐韓美軍一個旅團大概有3,000名至4,000名，如果是這一規模的話，是在美國議會通過的2019年《國防授權法》規定縮減軍隊規模之內。

路透社21日報道稱，美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffmann）21日發表聲明表示，「韓國《朝鮮日報》報道的美國國防部考慮從朝鮮半島撤回兵力的消息都不屬實」。

美國國防部長埃斯珀稱，不會因為防衛費問題威脅同盟國。（AP）

報道稱，霍夫曼表示，「美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）上周訪問韓國，再次強調了美國對韓國堅定不變的奉獻精神」。

埃斯珀也在21日訪問越南期間針對相關報道稱，「從未聽過相關消息」。當被媒體問到防衛費談判失敗後美國裁減駐韓美軍的可能性時，埃斯珀說，「我們不會因為這個就威脅同盟」，「防衛費問題是一種談判」。