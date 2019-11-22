世衛全球調查發現逾8成青少年運動不足

世界衛生組織（WHO）11月22日首次發表有關全球青少年運動量的調查，發現逾80%青少年運動量不足，無法減低超肥及患上心血管疾病的風險，其中以女孩子的情況更為嚴重。

世界衛生組織11月22日發表有關青少年運動量的調查，發現逾80%青少年運動量不足。（GettyImages）

這項研究刊登在醫學雜誌《刺針兒童與青少年健康》（Lancet Child & Adolescent Health）上，調查的數據來自2001年至2016年期間146個國家共160萬名11至17歲的青少年。

調查發現，有85%女孩及78%男孩未達到世衛對青少年運動量的建議，即每日至少做1小時運動。

調查指，在2016年，菲律賓男孩和韓國女孩的運動不足率屬全球最高，分別達93%及97%。而青少年運動量最多的國家是孟加拉，運動不足率只有66%。

運動量不足其中一個原因是重視學術成績多於體能。撰寫研究報告賴莉（Leanne Riley）指出，青少年會被鼓勵去多讀書，經常在坐着做功課，難以得到運動的機會。

賴莉又指，電子科技急劇發展可能是孩子久坐的原因之一，因為青少年會花費更多的時間在電話、平板電腦上。

有份撰寫報告的布爾（Fiona Bull）呼籲全球制定政策的人為了這一代及下一代青少年的健康要立即行動。