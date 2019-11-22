【人權法案】特朗普稱既與香港同行　也與習近平同行

美國總統特朗普（Donald Trump）11月22日在接受媒體訪問時透露，與中國的貿易協議可能是非常接近（potentially very close）。在有關香港的問題上，他未有表態會否簽署《香港人權與民主法案》，他稱既要與香港同行，但他也與中國國家主席習近平同行。

特朗普稱與中國的協議可能是非常接近（Getty Images）

特朗普當天接受霍士新聞電視台節目《Fox & Friends》的直播訪問，他稱，與中國的協議可能是非常接近，但他又提到，曾經向習近平表明「這不可能是一個平等的協議（even deal）。」他稱，這是因為美國與中國之間的貿易逆差嚴重。

但另一方面，習近平同日則在北京表示，中國想與美國一起朝着達成第一階段的貿易協議努力，強調要在「相互尊重和平等的基礎上」。

未表態會否簽署香港人權法案

特朗普在最新的訪問中，也被問及會否簽署《香港人權與民主法案》，但他未有表態，他表示「我們要與香港同行，但我也與習主席同行。」（We have to stand with Hong Kong but I'm also standing with President Xi.）

他又稱「我與自由同行，我與所有我想做的事同行，但我們也在炮製歷史上其中一個最大貿易協議的過程中，如果我們做到，那會是好極了。」

《華盛頓郵報》認為，特朗普的這番回應，顯示他有可能否決《香港人權與民主法案》。路透社之前

目前美國參眾兩院已經通過《香港人權與民主法案》，法案並已送交白宮，由特朗普決定是否簽署。若然特朗普拒簽法案、動用否決權，國會也可以再表決，兩院若有三分之二以上議員支持的話，將可推翻總統的否決。