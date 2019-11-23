【英國大選】郝爾彬：若有二次脫歐公投　將保持中立

英國12月12日舉行大選，四大政黨領袖11月22日在謝菲爾德（Sheffield）出席電視節目回應市民質詢。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）首次表明一旦有二次脫歐公投，自己將保持中立態度，但遭首相約翰遜質疑指「當你說準備保持中立或漠不關心，你如何能夠達成（脫歐）協議。」

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表明自己會在脫歐問題上保持中立。（AP）

郝爾彬承諾，若然工黨勝出，會和歐盟達成更好的協議，並再次進行公投，自己屆時會保持中立，讓他能令人信服地實現公投結果。

領導保守黨的約翰遜表示，假如保守黨成為多數派政府，他會在得到議會的批准下完成他的脫歐協議，並在脫歐限期前帶領英國離開歐盟。

主張蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）指，在「懸峙國會」的情況下不會與保守黨合作，但假如郝爾彬同意舉行蘇格蘭獨立公投及結束緊縮政策，她準備好與工黨打交道。

主張留歐的自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁斯温森（Jo Swinson）表示，選民有機會投票給支持留歐的政黨，大選可能是阻止脫歐的最後機會。

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