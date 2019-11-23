【教宗訪日】首度同時飛越兩地三岸　向領導人發電文致意

天主教教宗方濟各（Pope Francis）11月23日乘搭專機從泰國前往日本訪問，首度同時飛經中港台三地的上空，並按照教廷國際禮儀慣例向兩地三岸的領導人發文致意，包括香港特首林鄭月娥。

教宗方濟各首次乘搭專機飛經中港台三地的上空（AP）

教宗的專機分別向飛經泰國、老撾、越南、中國、香港、台灣。教宗向中國國家主席習近平發電文致意，表示為中國和其人民禱告，願上主賜予和平與喜樂。

教宗向香港特首林鄭月娥發出的電文表示，當他飛越香港領土，他為林鄭月娥和香港人民禱告，祈求全能的上帝賜福他們一切安康與和平。

教宗之後再向台灣的蔡英文總統發電文真誠致意，並為台灣人禱告，祈求上主賜予和平。

中央社引述有分析認為，香港是在一國兩制底下的特別行政區，並無獨立管轄權，但教宗獨立向林鄭月娥和人民發電文致意，代表教宗未有忽視香港的反修例運動，也突顯香港教區獨立於中國天主教會的事實。

意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）17日曾引述接近教宗人士透露，在教宗的航程途中，若有記者問及有關香港示威的問題，教宗將會就香港問題發言。

方濟各將在日本逗留三日，分別到訪長崎和廣島這兩個原爆城市，並會拜會日皇德仁和日本首相安倍晉三，26日啟程返回梵蒂岡。