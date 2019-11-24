彭斯到訪伊拉克　稱美國與庫爾德並肩作戰的承諾不變

美國副總統彭斯（Mike Pence）11月23日突然飛抵伊拉克，訪問駐當地美軍，並與當地庫爾德自治區總統會面，被視為是安撫庫爾德族的行動。

彭斯與伊拉克庫爾德自治區總統巴爾扎尼會面，重申美國支持庫爾德族立場不變。（Reuters）

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彭斯此次行程因安全考慮未有事先對外公布，他在23日乘坐軍機抵達伊拉克西部安巴爾省的阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base），訪問駐當地美軍，又與當地庫爾德自治區總統巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）會面。

彭斯向巴爾扎尼表示，特朗普願意與地區的庫爾德族人民建立牢固關係。彭斯稱特朗普對與庫爾德部隊及伊拉克盟友並肩作戰的承諾不變。

特朗普10月突然指示美軍從敘利亞撤軍，給予機會土耳其入侵敘利亞邊境攻擊駐守當地庫爾德部隊，被視為背叛庫爾德盟友。

彭斯另外與伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）通電話，討論當地反政府示威。彭斯指馬赫迪重申會避免武力和鎮壓，並承諾會保護及尊重和平示威者。伊拉克自10月爆發示威浪潮，軍方一度以強硬手段鎮壓造成過百人死傷，首都巴格達23日新一輪衝突中，再有1人死亡、數十人受傷。