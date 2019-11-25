文件披露新疆拘留營運作方式　駐英大使館：假新聞

國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）11月24日公開來自匿名消息人士的文件，披露新疆拘留營的運作方式。中國駐英國大使館發表聲明指文件是捏造，形容為假新聞。

國際調查記者聯盟透過諮詢專家、交叉檢查和對比簽名核實文件，內容包括拘留營指南的告示和如何使用科技瞄準目標人物的簡報，也提到一份法院判辭，指一名當地維吾爾黨官員因為叫同事不要說髒話、看色情片或者吃東西時不要不祈禱而被判入獄十年。

文件明確說明，監視塔、雙鎖門和地毯式視像監控都是用來「避免逃脫」。文件提到精細的評分系統，用來評估被拘留人士的普通話水平，以及嚴格遵守所有規則的情況，包括洗澡和使用廁所。

英國《衛報》（The Guardian）引述中國駐英國大使館對有關報道的回應。中方表示，新疆沒有所謂的「拘留營」，只有用來預防恐怖主義的職業教育和訓練營，強調有關措施與消滅宗教團體無關，完全尊重新疆的宗教自由。

中方也指，學員於職業教育和訓練營修讀不同課程，包括普通話、專業技術和法律知識，強調學員定期可以回家，甚至請假照顧子女，形容完全保障學員的個人自由。中方批評所謂的外洩文件是捏造和假新聞，指國務院新聞辦公室已經出版過白皮書供傳媒了解更多有關新疆職業教育和訓練營。