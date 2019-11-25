內塔尼亞胡被起訴　利庫德集團允六周內選新領袖

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所屬的利庫德集團（Likud）在大選中兩次無法籌組政府，同時他因涉貪11月21日被起訴。內塔尼亞胡否認所有指控，但下台呼聲不絕，利庫德集團11月24日決定，在六周內選出新領袖。

利庫德集團決定在六周內選出新領袖。圖為以色列總理內塔尼亞胡。（AP）

路透社24日引述以色列媒體報道，利庫德集團同意在六周內選出新領袖。被指有望補上內塔尼亞胡之位的前教育部長薩爾（Gideon Saar）在Twitter表示歡迎。

內塔尼亞胡成為首位被起訴的在任以色列總理，然而審訊未必能在短期內展開，可能在很多個月後，案件才會移交到法庭處理。他可尋求以認罪協議，換取不上庭受審，或是動用國會議員豁免被起訴之權。若他找不到「太平門」並被判罪名成立，最高刑罰為被判入獄10年或罰款。詐騙及違反信託可被判入獄3年。

藍白黨領導人、前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）11月23日召開記者會，向內塔利亞胡（Benjamin Netanyahu）伸出橄欖枝，建議由藍白黨與利庫德集團合組聯合政府，由他先擔任總理領導國家兩年，待內塔尼亞胡在法庭上證明自己清白後，再由內塔尼亞胡接任餘下兩年任期。