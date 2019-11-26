特朗普上台3年　美國對華簽證發放量減半

美國海外人員就業或留學所需的簽證發放正在減少。2019年度（2018年10月至2019年9月）的發放量與美國總統特朗普（Donald Trump）上台前相比減少了兩成，當中向中國的發放量大幅減少一半。

日本傳媒11月26日報道， 美國的簽證發放量在前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的2015年度達到峰值後轉為減少，從特朗普就任總統的2017年度起進一步加快減少。據美國國務院統計，2019年度的發放量約為868萬張，較特朗普上任前的2016年度減少了16%。

報道指出，按國家相比來看，對中國的發放量明顯減少。2019年度發放數量約為124萬張，較2016年度大減45%。美國近年對中國的發放量一直處於各國之首，但是2019年度少於墨西哥，為時隔6年首次跌下首位。

對中國發放的簽證中，適用於商務和旅遊的「B」簽證減少了五成。中國人赴美短期出差和旅遊必須獲得B簽證。受中美關係惡化影響，以商務和旅遊目的前往美國的中國人有減少跡象。

留學所需的「F1」簽證則減少三成；與峰值的2015年度相比，減幅達到六成。雖然存在有關對中國留學生簽證有效期延長、更新申請出現減少的因素，不過美國警惕部分留學生涉及技術外流等，加強簽證審查亦產生很大影響。