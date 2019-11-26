金正恩逐步提升武力示威強度　韓媒：實質向美國施壓

朝鮮方面近期的軍事「挑釁」活動愈來愈頻繁，有聲音認為，這表面針對的是韓國，實際上瞄準的是美國。

韓國《朝鮮日報》11月26日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩近期前往白翎島附近海岸炮部隊，下令進行相當於「正面違反9.19韓朝軍事協議」的炮擊。

美朝實務談判陷入僵局，圖為金正恩參加河內美朝首腦會晤。（Reuters）

對此，韓國專家分析稱：「這是為了消除因制裁長期化而產生的內部不滿。」

報道稱，金正恩視察海岸炮部隊，是繼視察戰鬥飛行術大會時，指導利用後方干擾用AN-2機進行降落傘滲透訓練後，本月第三次視察軍事活動。這些分別暗示轟炸、後方滲透、局部挑釁的武力示威，針對的都是韓國。

韓國軍方一位有關負責人表示：「朝鮮已經按照可能性很小、可能性較大、隨時有可能的順序提升了威脅程度。」

此前，朝鮮還於21日公開拒絕了韓國總統文在寅努力發出的韓國和東盟特別峰會的邀請，發出了在朝鮮離開美國主導的對朝制裁行列之前，不要期待關係有所進展的信息。

外交界分析認為：「朝鮮的挑釁表面上是針對韓國，但最終還是在向美國施壓。」也就是說，如果美國在無核化和制裁問題上不拿出「根本性解決方案」，朝鮮還將增大挑釁的力度，讓即將舉行大選的美國總統特朗普難堪。

朝鮮在向美國提出的「年末時限」即將到來之際，為掌握談判的主導權而展開激烈鬥爭，在此情況下，朝鮮試圖將韓國作為人質向美國施壓。