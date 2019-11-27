阿爾巴尼亞地震增至21死逾600傷　政府宣布下半旗致哀

巴爾幹半島國家阿爾巴尼亞11月26日發生6.4級地震，首都地拉那以及國家北部和西部多棟大樓倒塌，死亡人數升至21人死，逾600人受傷。政府宣布27日為全國哀悼日。歐盟多國派出搜救隊協助救援。

救援人員在西部城市蘇馬內進行搜救。（美聯社）

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地震當地時間清晨4時左右發生，巴爾幹半島和意大利南部均感到震動。之後發生近百次餘震，其中兩次達超過5級，包括鄰近波斯尼亞（Bosnia）發生5.4級地震，造成輕微損毀。

阿爾巴尼亞政府宣布27日為全國哀悼日，所有政府建築物下半旗致哀。由於29日和30日均為全國假期，學校12月2日才復課。足總也宣布周內餘下所有賽事取消。

主要港口和旅遊城市都拉斯（Durres）多棟建築物倒塌。官員指，搜救隊於瓦礫下尋獲13具遺體，另外救出44人。地震發生後14小時，搜救隊於一棟六層高建築物的瓦礫下救出一名30歲的女子。

總理拉馬（Edi Rama）表示，鄰近國家、歐盟和美國願意伸出援手。科索沃、黑山、意大利、希臘和羅馬尼亞的救援隊已經於傍晚抵達。塞爾維亞、北馬其頓、克羅地亞、匈牙利、德國、法國、愛沙尼亞、土耳其和捷克共和國也願意協助救援。