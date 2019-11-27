馬爾他政壇風暴源於記者被殺案　「動搖歐洲的人」慘遭炸死

馬爾他（Malta）政府出現政壇風暴，總理馬斯喀特（Joseph Muscat）內閣的三名官員相繼辭職，源於他們都被指與一宗記者被殺案有關。在案中，一名偵查女記者生前經常揭露貪腐醜聞，曾被列入「28位塑造及動搖歐洲的人」，卻在2017年遭遇汽車炸彈襲擊慘死。

案件在2019年11月取得突破後，民眾再上街，要為被殺記者爭取公義（Getty Images）

涉事記者為53歲的加利齊亞（Daphne Caruana Galizia），她生前一直在自己網誌Running Commentary中發表偵查報道，主要調查貪污案，她透過巴拿馬文件所披露的資料，調查馬爾他政府官員及總理等人，進一步揭發避稅、貪污等醜聞。她的報道廣受注目，據指她網誌的瀏覽量，甚至比馬爾他全國報章的發行量更多。

2016年，美國新聞網站Politico選出「28位塑造及動搖歐洲的人」名單，加利齊亞榜上有名，網站更曾稱她是「女版維基解密」（one-woman WikiLeaks）。

加利齊亞曾被譽為「女版維基解密」（Getty Images）

但是，她的報道也讓她收到死亡恐嚇，至2017年10月，她駕駛私家車離開住所時，車內一個爆炸裝置突然引爆，汽車被炸到碎片四散，令加利齊亞不幸在車上喪生。

時任歐洲議會會長塔加尼（Antonio Tajani）曾形容，這宗謀殺案「殘暴」，是「記者為追查真相而犧牲生命的悲劇例子」，表示加利齊亞不會被世人忘記。

2017年12月，當地警方曾拘捕多名涉案人士，但幕後主腦仍然不明，至這次案件取得突破，源於有一名中間人決定披露案件細節，以換取政府特赦。這次馬爾他政府的3名辭職官員，都否認有參與任何不當行為。