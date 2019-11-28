俄羅斯施壓蘋果　克米里亞顯示成為俄羅斯一部分

美國蘋果公司被發現開始向俄羅斯用戶提供的應用程式中，把克米里亞視為俄羅斯領土的一部分。俄羅斯稱讚蘋果做法，烏克蘭則批評蘋果無視烏克蘭遭奪取領土的痛苦。

當設定轉用俄羅斯App Store，克里米亞首府辛菲洛普顯示成俄羅斯領土。（Apple Weather）

2014年克里米亞被併入俄羅斯領土，烏克蘭及西方國家均批評俄羅斯所為，克里米亞所屬至今成為敏感話題。

近日有發現指蘋果向俄羅斯用戶提供的應用程式中，把克里米亞的地址顯示為俄羅斯，承認克里米亞是俄羅斯領土。

不過相關顯示只會在設定使用俄羅斯版本的App Store時才會出現，其他地區不會顯示克里米亞所屬。過去蘋果在俄羅斯的版本，同樣未把克里米亞所屬顯示出來。

國際文傳電訊社（Interfax）報道指，俄羅斯國家杜馬安全及反貪委員會主席皮斯卡里亞洛夫（Vasily Piskaryov）曾通知蘋果，把克里米亞標籤為烏克蘭領土會干犯罪行，並對蘋果更新措施表示讚賞：「蘋果已履行責任義務，使其裝置上的程式符合俄羅斯法律要求。」

烏克蘭則批評蘋果做法，烏克蘭外長普里斯塔伊科（Vadym Prystaiko）表示蘋果的做法就有如「自己的設計和構想，工作和心血結晶被最大的敵人偷走時，那種痛苦的感受」，批評蘋果無視烏克蘭失去領土的痛苦。