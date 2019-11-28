【高以翔逝世】全球綜藝節目愈玩愈危險背後辛酸多　政府應否介入

藝人高以翔11月27日在中國拍攝綜藝節目《追我吧》期間猝死，年僅35歲。消息讓公眾心痛之餘，也掀起對節目拍攝時間是否過長、遊戲是否太危險的爭論。隨着電視行業競爭激烈，各電視台為了讓節目鶴立雞群、有賣點，紛紛提高節目的驚險程度吸引觀眾，有關現象見諸全球，但背後自然就是幕前幕後人員的血汗故事，大大拉高他們的受傷風險，事實上，外國電視節目也多次出現傷亡例子，甚至曾有政府介入調查。

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高以翔的悲劇事件，讓外界一窺電視行業的「血汗」問題，在高薪背後，錄影時間長達17個小時，從早上拍到隔天凌晨，另一方面，節目內遊戲的難度也考驗體能極限，多名曾經參與節目的嘉賓也曾因拍攝嘔吐、喘不過氣等，更甚的是，電視台亦捲入忽視嘉賓安全的爭議。

節目「愈鬥愈危險」屢出事

綜觀全球，電視工業確也走入「愈鬥愈危險」的境地，隨着競爭加劇、觀眾要求更高，節目為了要比其他節目優勝，不單要提高製作規模，也要更加搏命，藝高人膽大向高難度挑戰，才能製造話題，但也造成幕前幕後人員的更大風險。

外國綜藝實境節目過去也多次出現傷亡例子，甚至引來政府介入，例如在2013年，法國版《生還者》（Survivor）拍攝拔河環節期間，一名25歲的年輕參加者（Gérald Babin）因心臟出現問題猝死，事件引來法國監管廣播的政府部門CSA介入，警方也展開刑事調查。

英國綜藝節目《Splash!》找來真人騷明星學跳水，結果出現多宗受傷事件，藝人Rav Wilding甚至控告節目令他受傷「長短腳」。節目在播出兩季後，電視台ITV決定取消節目。

🔻藝人拍攝節目的辛酸故事例子🔻

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節目帶給觀眾歡笑 受傷情況不播出

在電視節目高度競爭的國度，當然還少不了「綜藝大國」韓國。韓國長壽綜藝節目《Running Man》內的多名成員，過去也曾在不同場合講述因拍攝節目而受傷的情況，主持之一的Haha（河東勳）曾在受訪時訴說「在拍攝時，大家都以為我們是運動選手」，又指各成員有「頸椎間盤突出」問題等，但他也提到，通常在節目內受傷的話，片段並不會播出，這是因為綜藝節目是要帶給觀眾歡笑。

事實上，韓國其他戶外實境節目如《叢林的法則》等，同樣有藝人受傷風險高的情況出現。

韓綜《Running Man》成員不時因拍攝而出現受傷情況（Running Man Instagram）

拍攝環境不佳 政府應否介入？

韓國節目鏡頭外的拍攝問題，也曾引來政府介入，最明顯的例子是韓劇《和遊記》，雖然不是戶外的韓綜節目，但是屢出現工時長、經常凌晨拍攝、工作人員受傷的問題，意外頻生的消息傳遍社會後，韓國勞動部和警方都前後介入調查，勞動部要求製作組改善工作環境，劇組之後增加工作人員的休息時間。

但當然政府要處理的空間有限，根本難以直接制定一套準則用於業界，決定製作組哪些能做、哪些不能做，又或控制拍攝的方式等，最終還是看電視台與製作組如何把握尺度，同時增加對工作人員的安全保障。

韓綜《Running Man》內的撕名牌環節，圖為成員Haha（左）與宋智孝（右）。（Running Man Facebook）

《Running Man》的取平衡方式

自2010年開播至今已有9年時間的《Running Man》，其實隨着節目成員的年紀漸大、成員因拍攝五勞七傷的情況下，製作組近年都刻意減少一些身體對抗激烈的環節，包括節目的生招牌「撕名牌」環節，從最初期幾乎每集都有，至現時已經偶而為之。雖然節目的激烈程度降低，招來部分觀眾認為節目不夠刺激、不夠「Running Man」，但也是嘗試以此換取保護成員，從中取一個平衡。