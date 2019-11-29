【一分鐘看世界】特朗普簽人權法案、黑色星期五、綜藝節目辛酸

早晨，今天是11月29日，星期五。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
特朗普簽人權法案
美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。特朗普發表聲明稱，簽署法案是出於對中國國家主席習近平、中國和香港人民的尊重。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）指，法案能夠阻止北京進一步影響和干預香港內部事務。有美國媒體分析指，這反映共和黨議員更願意在外交政策上挑戰特朗普。有英媒則認為，對香港示威者來說是危險的一步。特朗普簽署法案，對中美貿易談判影響多大？為何是應對國內外局勢的重要一着……（按此閱讀更多）
適逢感恩節，香港有人發起集會，感謝美國通過《香港人權與民主法案》。（美聯社）
黑色星期五
感恩節假期前夕，兩股冬季風暴吹襲美國大範圍地區，導致美國交通大受影響。感恩節過後，緊接其後的是每年一度的「黑色星期五」（Black Friday）全城購物日。歐美各大商戶及網購平台都會在這日減價促銷。不過這日出售的貨品是否真的特別便宜特別抵？（按此閱讀更多）
英國倫敦有商店宣傳黑色星期五的減價優惠。（Getty Images）
綜藝節目辛酸
近日續有名人在拍攝節目時不適逝世的消息，包括英國名廚兼電視節目主持人羅茲（Gary Rhodes）。藝人高以翔在中國拍攝綜藝節目《追我吧》期間猝死，年僅35歲。消息掀起對節目拍攝時間是否過長、遊戲是否太危險的爭論。事實上，外國電視節目也多次出現傷亡例子，甚至曾有政府介入調查……（按此閱讀更多）
朝鮮再試射
韓國聯合參謀本部表示，朝鮮發射不明飛行物，當局正在分析飛行物的具體參數。日本防衛省指看來是彈道導彈。美國智庫布魯金斯學會發布報告稱，中國正準備接受朝鮮的擁核國地位，中國正脱離「朝鮮無核化」的目標，因此美國不能再依賴中國堅持對朝鮮進行制裁……（按此閱讀更多）
特朗普訪阿富汗
美國總統特朗普於感恩節突然訪問阿富汗，與美軍和阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）見面。特朗普表示，美國和塔利班正在進行和談，強調塔利班希望達成協議。他指，塔利班希望達成協議，而華府也正在與他們會面，相信對方現時也希望停火……（按此閱讀更多）
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