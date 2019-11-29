德將推出科技投資新法案　被指防止中國取得重要科技

德國經濟部28日表示，29日宣布收緊非歐盟國家收購該國高科技公司股份的政策。新政策頒佈，發生在近期有關中國企業收購外國擁有重要技術公司的討論增加之際。

經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）11月29日會在記者會上公布針對該國法例的建議修訂，它會在AI和機械人等領域，收緊對外資的限制。有聲音認為，新法案針對的是來自中國的投資。

經濟部28日在聲明中指出：「這不是關於禁止收購，而是（讓政府）能夠在涉及重要科技的個案中，更仔細地檢視它們。」

經濟部稱就該國《外貿易條例》（Foreign Trade Regulation）草擬的修訂，將可容許政府檢視收購案，而外國企業收購持有「重要科技」德國公司的10%股權都可能被禁。

現時接受檢查的外資投資，僅限於重要基建如能源、水資源、電訊及國防領域。此外政府有收緊外資投資本國企業的趨勢，2018年宣布外資取得這些公司股份的上限，由25%降至10%。

路透社在28日的報道中引述有關文件，當中寫道在新例項下，在AI、機械人、半導體、生物科技、量子科技進行投資的外國投資者，須就任何超越10%的德企股份收購進行公布，以及讓政府檢查。