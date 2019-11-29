英國倫敦橋出現斬人案多人傷　警方封鎖現場開槍拘捕1人

英國市中心的倫敦橋（London Bridge）11月29日發生突發事故，警方當天下午1時58分接報指，該處附近出現斬人案，警方趕到後拘捕1人，現場曾經傳出多下槍聲。警方目前已封鎖現場一帶，之後指相信事件中有多人受傷。警方稱，目前未知事件動機，但為預防起見，會把事件當作與恐襲有關般處理。

事件中疑有5人受傷

英國天空新聞台引述警方消息指，事件中疑有5人受傷。警方的聲明指，目前正在處理事件的初步階段。有目擊者稱在現場聽到多下槍聲。

"Within the space of about 20 seconds there was multiple gunshots" - eyewitness Thomas Dunford describes the scene at London Bridge



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英國媒體一度指警方開槍擊斃一人，目前未能證實，警方僅稱，事件中疑有人中槍。

有網上影片可見，警方當時嘗試制服一名男子。

Video shows armed police on London Bridge surrounding man in civilian clothes wrestling person on the ground



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英國廣播公司（BBC）報道，從網上影片顯示，有多架警車趕往現場，也有救護車到場。

事件後一度傳出現場附近的博羅市場（Borough Market）出現爆炸，幸天空新聞台（Sky News）之後引述警方指，未有發生爆炸案。

2017年倫敦橋發生恐襲案

2017年，英國倫敦橋曾發生恐襲案，有3名襲擊者2017年6月3日駕駛貨車，在倫敦橋高速衝上行人路撞倒五、六名途人，之後下車到附近的餐廳及酒吧用刀襲擊食客及途人，導致8人死亡、近50人受傷。3名襲擊者之後全部被警方擊斃。