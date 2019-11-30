英荷受襲法有未爆彈　聖誕前恐襲威脅升溫　民眾遊客備感不安

現時距離聖誕節尚餘不足1個月，幾個國家卻在購物旺季發生襲擊，令該等國家民眾以及準備前往當地渡假的遊客難以安心。 荷蘭海牙11月30日發生導致3人受傷的持刀襲擊案、同日發生在英國倫敦橋（London Bridge）附近的恐襲致2死3傷，除此之外歐洲最繁忙的車站、法國「巴黎北站」（Gare Du Nord）職員29日在乘客的行李發現一枚不在運作中的炸彈，警方隨即在車站部分區域進行疏散途人的行動。

荷蘭城市海牙（Hague）一名男子11月29日在購物大道Grote Marktstraat持刀向途人施襲。該國3月發生槍手在車站向民眾掃射的恐襲案，如今又發生類似的案件，該國購物旺季的氣氛料受衝擊。（AP）

11月29日發生在荷蘭城市海牙（Hague）的持刀襲擊中，一名男子在購物大道Grote Marktstraat向途人施襲。警方指，案中3名青年受傷。疑兇仍然在逃。警方正追捕一名45至50歲，身穿灰色運動外套的男人，相信是北非移民，不排除有同黨參與。當局沒有即時將此事定義為恐襲。

該國大半年前亦曾發生恐怖襲擊，烏得勒支（Utrecht）3月18日出事，37歲男子塔尼什（Gokman Tanis）在24 Oktoberplein-Zuid的電車站外的廣場開槍掃射。案中3人死亡、5人受傷。

英國11月29日亦發生的襲擊，已被警方定義為恐襲。事發在倫敦市中心倫敦橋（London Bridge），名為烏斯曼汗（Usman Khan）的男子持刀刺傷數人，導致一男一女喪生，另外3人受傷送院。警方到場後開槍將疑兇擊斃。

倫敦橋案發地點鄰近2017年6月倫敦橋與敦博羅市場（Borough Market）連環恐襲案現場，案中7人死亡48受傷，很多英國人對此仍是記憶猶新。節日前有同胞不幸傷亡，對不少英國人來說，實在無法快樂地過節。

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另外，今日俄羅斯（RT）11月29日報道，消息指法國巴黎北站（Gare Du Nord）的工作人員11月30日在乘客行李發現一枚不在運作中的炮彈，巴黎警方隨即在車站進行疏散行動。未爆彈是在執法人員在車站內的崗位進行隨機搜查時發現的。消息人士透露，被捕男子是一名軍人。

炸彈發現地點巴黎北站是歐洲最繁忙的車站。