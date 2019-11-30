巴西總統：里安納度狄卡比奧資助亞馬遜雨林縱火

巴西亞馬遜雨林大火引起國際關注，其起因不時眾說紛紜，當中總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）就不改出位性格，直指荷里活金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）資助當地縱火。

亞馬遜雨林大火：金像影帝里安納度狄卡比奧被巴西總統博爾索納羅點名批評，指他向世界自己基金會捐款，更稱該筆款項用於購買義務消防員的照片。里安納度隨即否認，強調沒有向WWF捐款。（Reuters）

網上社交平台有傳言指，世界自然基金會（World Wildlife Fund，WWF）利用捐款向義務消防員購買相片，再懷疑用於籌款，其中50萬美元的捐款是來自里安納度。該組織否認接受過對方捐款，以及沒有取得有關相片。

博爾索納羅11月29日在總統官邸外發表講話，就這些傳言表達意見，他表示「這個里安納度狄卡比奧是位型男，對嗎？竟然捐錢資助亞馬遜被縱火。」他沒有提出任何證據，但他在前一日於網上直播時亦有作出同類指控。

里安納度否認曾向WWF捐款，他透過聲明表示，巴西民眾奮力保護他們的自然和文化財產，他們當然值得支持，但他沒有向相關組織捐款。而他一直就應對氣候變化問題積極發聲，旗下基金會就是以保護重要瀕危野生動物為首要工作。

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博爾索納羅除了抨擊里安納度，亦經常將大火的矛頭指向非政府組織，早在8月時，他於Facebook直播上表示，一切迹象顯示非政府組織在亞馬遜雨林內縱火。他翌日突然反口，改稱農民可能違法焚燒農地，但之後又批評傳媒在火災問題上講大話。

亞馬遜雨林大火：巴西總統博爾索納羅將起火矛頭指向非政府組織，而積極關注環保問題的荷里活影帝里安納度狄卡比奧亦成為炮轟對象。（Reuters）

而在26日，當地警方拘捕4名來自非政府組織的義務消防員，指他們故意縱火，從而拍下救火情況，再吸引更多捐款。該批人士於28日獲法庭下令釋放，有政治人物和其他非政府組織批評政府的拘捕行動，認為是博爾索納羅故意騷擾他們。