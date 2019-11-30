美媒：斯里蘭卡上屆政府租予中國深水港　現屆政府想索回

美國媒體11月28日報道，斯里蘭卡新任總統戈塔巴亞・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府以國家利益為由，有意收回上屆政府向中國出租、位於斯里蘭卡南部的赫班托達港（Hambantota Port）。科倫坡政府當時稱從中國借來的貸款或難以償還，所以改變條款，將港口租予中國，為期99年。

斯里蘭卡新一屆政府11月22日宣誓就任，新任總統戈塔巴亞・拉賈帕克薩被指有意從中國手上取回上屆政府出租的深水港。圖為2018年11月鏡頭下的斯里蘭卡赫班托達港。（Getty Images）

該國上任總統馬欣達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）在任期10年間接受中國的貸款，用於建設赫班托達港。彭博社在11月28日的報道中指出，斯里蘭卡前總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）2018年在一個訪問表示，2017年同意將這個深水良港租予由中國招商局港口控股有限公司領導的合資企業99年，以換取11億美元，紓緩國家對中國的部分欠款。

斯里蘭卡央行前總裁卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）接受彭博社訪問時說：「我們希望他們（中方）把租約交回，理想情況是恢復原狀。我們會在示引起任何干擾的情況下，按我們原先同意的方式適時償還貸款。」卡布拉爾也是馬欣達的經濟顧問。

斯里蘭卡央行前總裁卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）接受彭博社訪問時說：「我們希望他們（中方）把租約交回，理想情況是恢復原狀。我們會在示引起任何干擾的情況下，按我們原先同意的方式適時償還貸款。」卡布拉爾也是馬欣達的經濟顧問。

新任總統戈塔巴亞是馬欣達的胞弟，卡布拉爾這番談話不排除是新政府試探中國口風。

中國「一帶一路」倡議一直伴隨着爭議，有包括菲律賓及馬來西亞曾將北京政府放貸與「發展中國家落入債務陷阱」相提並論，赫班托達港被視為其中有爭議的例子。

斯里蘭卡現任政府盼赫班托達港租給中國一事能有所轉圜。這是戈塔巴耶重大的競選承諾。

斯里蘭卡想索回赫班托達港或非易事，印度新德里智庫國防研究與分析研究所（Institute for Defence Studies and Analyses）研究員帕塔奈克（Smruti Pattanaik）指出這是一個主權簽署的協議，因此不可能廢止或大幅更動。」彭博社引述一份來自中國外交部發言人辦公室發來的聲明傳真，內文寫道：「中斯合作，包括赫班托達港項目，是建基於平等與諮詢。」聲明亦寫道：「中國期待與斯里蘭卡合作，讓赫班托達港成為印度洋的新船務中心以及發展當地經濟。」