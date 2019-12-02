【馬耳他女記者被殺】總理宣布即將下台　稱為兌現承諾伸張正義

馬耳他（Malta）一名專門調查貪污的女記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia）2017年被殺，當地法院11月30日起訴該國一名富商，指他涉嫌串通謀殺等罪名。事件同時觸發馬耳他政壇大地震，當地政府內閣先後先後有3名官員下台，總理穆斯卡特（Joseph Muscat）12月1日也宣布計劃請辭，並且辭任黨魁一職。

加利齊亞生前致力揭發國內貪腐問題，她2017年10月在一輛租用汽車上因爆炸而死亡，終年53歲。經調查後，事件被指與穆斯卡特政府及該國富商有關，引起軒然大波。穆斯卡特在國營電視台表示將計劃數天後下台，並且在2020年1月12日啟動選舉黨魁的程序。他稱，兩年前曾經表明會為加利齊亞伸張正義，而今日是兌現承諾。

馬耳他總理穆斯卡特不敵民眾壓力，宣布計劃下台，並且辭任黨魁一職。（AP）

富商被指勾結官員 遭起訴串通謀殺

至於該涉案富商名為費內克（Yorgen Fenech），法院指他涉嫌與加利齊亞被炸死一事有關，控告他串謀謀殺、串謀引發爆炸，以及身為犯罪集團成員等罪名，一旦罪成，最高可被判終身監禁。費內克否認控罪，還押候審。

現年38歲費內克是馬耳他最大企業之一圖馬斯集團（Tumas Group）的行政總裁，公司業務涵蓋旅遊、地產及能源工業。他被指與穆斯卡特政府有密切關係，而在加利齊亞2016年底一份報道中，提到一間與馬耳他政客有聯繫的公司正是由費內克擁有。

富商費內克被控串通謀殺等罪名，最高可判處終身監禁。（AP）

路透社報道，費內克上周打算離去馬耳他時被扣警方拘留。《馬耳他時報》（Times of Malta）報道指，期間費內克曾提出條件，透過供出前幕僚長斯肯布里（Keith Schembri）、前旅遊部長米齊（Konrad Mizzi）、前能源部長卡多納（Chris Cardona）有份涉案的資料，以換取總統特赦，惟當局在他提出請求後的翌日便起訴他，涉事的3名官員則全部否認指控。