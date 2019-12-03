英男開車剷行人路撞學生釀1死5傷　兇手在逃

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英國發生致命交通意外，一名男子涉嫌蓄意開車撞人後不顧而去，警方正追捕他的下落。車禍造成1死5傷，當中有有人被撞至飛起擊中車頭蓋受傷。據稱，所有傷者來自同一所學校，暫時未知肇事者的犯案動機。

事發於當地時間下午3時20分，肇事的銀色福特KA型號私家車，突然在埃塞克斯郡勞頓（Loughton，Essex）一處公路剷上行人道，當場撞死一名12歲男童，另有5名年約13歲至53歲男女受傷。

傷者事後被送往醫院治理，幸無生命危險。有傷者表示，事發時他與朋友正在行人道上行路，但突然從後聽見有汽車快速開動的聲音，怎料向他們的方向猛撞，他的朋友更因此被汽車撞至飛起擊中車頭蓋。

警方相信，所有傷者來自現場附近的一所學校，他們正追捕51歲男子格洛弗（Terry Glover），相信他與這宗車禍有關，並估計肇事車頭有損毀。

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