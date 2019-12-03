美國擬對24億美元法國商品徵收100%關税　報復對美科企徵數碼税

美國政府稱法國對美國科技企業徵收的數碼税不合理，並警告將對價值24億美元的法國商品最多加徵100%的關税。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次表示，他對法國政府向美國科技巨頭徵收數碼税一事感到不滿。圖為特朗普同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2018年G7峰會期間舉行會晤。（Reuters）

美國貿易代表辦公室（USTR）12月2日在其官方網站上公布，美國依據貿易法第301條對法國數碼服務税（DST）第一階段調查已經結束。從具體的調查結果來看，法國DST歧視了Google、蘋果（Apple Inc.）、Facebook、亞馬遜（Amazon）等美國科技企業，有意針對特定的美國企業而與一般的税收原則不符。

因此，USTR開始對相當於24億美元規模的法國產進口商品加徵關税及後續措施方案的意見收集程序。其中，法國產芝士、葡萄酒、手袋、化妝品等特定品種商品最多可適用100%關税。

USTR計劃在2020年1月6日之前接收意見、1月7日舉行聽證會，並於1月14日之前接收反對意見。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）對此表示，「今天的決定是一個明確的信號，美國將對美國企業受到歧視、並令他們造成過度負擔的DST採取行動」。此外，萊特希澤還警告稱，對奧地利、意大利、土耳其等國家的數碼税也正在進行調查。

《華爾街日報》12月2日報道，距離聽證會還有一個月的時間，在此期間美國和法國可以繼續談判。截至目前，法國財政部發言人對此尚未做出回應。

報道同時指出，這也預示着美國對向本國企業徵收數碼税的國家展開關税報復的行動。除法國之外，英國及其他歐盟國家已經開始討論對大型IT企業徵收數碼税的方案。