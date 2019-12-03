【PISA放榜】經合組織成員國學生表現停滯不前　中國冠絕全球

經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Cooperation and Development）12月3日公布國際學生評估計劃（Programme for International Student Assessment）最新的調查結果，發現即使成員國增加教育開支，學生表現仍然停滯不前。至於中國學生於閱讀、數學和科學能力則排在榜首。

根據評估結果，經濟合作與發展組織36個成員國的學生表現大致穩定。組織表示，對學生表現並無改善感到失望，尤其是因為組織成員國於過去十年已經為每名學生增加超過15%的開支。

來自79個國家或經濟體的近60萬名15歲學生於2008年接受為時兩小時的測試。評估結果顯示，非經合組織成員國中國（北京、上海、江蘇和浙江）和新加坡學生成績分別排第一位和第二位。眾多國家或地區中，只有阿爾巴尼亞、哥倫比亞、澳門、摩爾多、秘魯、葡萄牙和卡塔爾學生的表現有改善，其中唯獨葡萄牙是經合組織成員國。

經合組織成員國中，愛沙尼亞學生的表現最好。愛沙尼亞的教育開支比起經合組織成員國的平均教育開支少三成，說明資金雖然重要但並非一切。組織雖然未有指出學生表現停滯不前的原因，但過去曾提到改善教師質素比起其他因素更加重要。

評估也發現，經合組織成員國的學生中，每四個便有一個未能完成基本的閱讀測試。學生的社經背景仍然是影響成績的主要因素，最富有一成學生的閱讀水平超前最貧窮一成學生三年。不過學生背景和表現的關係於澳洲、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、日本、韓國、挪威和英國較薄弱，意味上述國家的教育制度較公平。