解除與北京友好城市關係後　布拉格宣布將與台北締結友城協議

捷克首都布拉格新市長賀瑞普（Zdenek Hrib）上台後，北京和布拉格的關係不斷惡化。布拉格主動解除與北京的友好城市關係後，12月2日宣布與台北建立友好城市關係。

中央社12月3日報道，不久前結束與北京友好城市關係的布拉格市長賀瑞普於12月2日正式宣布，將於2020年1月與台北簽署友好城市協議。相關協議涉及經濟、商業和文化合作，已經得到布拉格市政府批准。

捷克新聞通訊社12月2日也報道稱，布拉格和台北的這項協議是非政治性的。報道還稱，這項協議還需要布拉格市議會通過。布拉格市議會將於12月12日投票。

布拉格市政府2019年10月宣布，同意取消3年前與北京簽署結為姐妹城市關係的友城協議，因為北京不願意重新談判協議中有關「一個中國」條款的措辭。

2016年3月中國國家主席習近平訪問捷克，兩國簽署多項條約，其中包括布拉格與北京結為友好城市。這項友城協定內容包括遵守「一個中國政策」，並認知「台灣是中國不可分割的領土」。

但是，2018年11月，37歲的賀瑞普出任布拉格市長後，要求刪除友城協議中有關布拉格「支持一中政策，不承認台灣」的條款，遭到北京拒絕。

賀瑞普認為，「一個中國政策」是政治問題，不應該被納入到姐妹城市協議中，因為這是文化交流。

賀瑞普曾經到台灣學習一個學期，對台灣友好。2019年3月賀瑞普率團訪問台灣，他的「親台立場」遭到北京批評。作為報復，中國接連取消4個捷克重要表演團體在中國的巡迴演出。