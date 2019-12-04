【一分鐘看世界】特朗普三面開火、英王室裁員、中美協議有排等？

早晨，今天是12月4日，星期三。
清涼乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國連射關稅炮彈
美國總統特朗普分別接連和歐盟、巴西和阿根廷發動關稅攻勢。世界貿易組織裁定歐盟向飛機製造商空中巴士提供補貼，華府隨即宣稱要向歐盟徵收報復性關稅；特朗普又威脅向法國香檳和名牌手袋等徵收100%關稅，以回擊該國實施數碼稅。另一邊廂，有指特朗普為報復巴西及阿根廷搶佔中國農產品市場，而向兩國徵收鋼鋁稅。這一連串關稅炮彈正值北約峰會舉行之際，時機讓外界摸不着頭腦，更有分析認為特朗普突然針對盟友，無疑是引火自焚……（按此閱讀更多）
美國貿易代表辦公室稱法國針對科技企業徵收的數碼稅對美國不公平，威脅對法國商品加徵100%關稅。（AP）
安德魯王子連累家人「炒魷」？
英國約克公爵安德魯王子捲入美國富豪淫媒愛潑斯坦的性醜聞，5名涉案受害者認為安德魯王子知道重要內情，促請法院發出傳票，迫他出庭作證。安德魯曾上電視試圖解畫，怎料弄巧反拙變成「公關災難」，現時宣布暫停王室職務，喪失每年252萬的津貼。有王室新聞網站指出，事件或令王儲查理斯的「王室裁員」計劃步伐加快，多名王室成員可能會被「革職」……（按此閱讀更多）
安德魯王子因捲入性醜聞，宣布暫停履行王室職務。（Reuters）
中美貿易協議何時簽？
美國將於12月15日對1560億美元的中國商品加徵15%的關税，特朗普開腔稱不急於達成協議，更指可能在2020年大選後簽署還會更好。商務部長羅斯則強調直至雙方白紙黑字簽署協議後，談判才會有突破。外界關注兩國能否在月中達成首階段協議，有美國專家稱機率超過一半。中國國家主席習近平曾表示，中國希望在互相尊重和平等的基礎上推進協議，話語間說明雙方問題癥結不僅在關稅……（按此閱讀更多）
北約峰會山雨欲來
北約領導人峰會即將召開，除了旨在尋求盟友團結外，也是組織首次將中國玄題納入討論。外界關注這場充滿火藥味的會面發展，特朗普十分不滿法國總統馬克腦批評北約「腦死亡」，形容言論十分討厭及侮辱。惟美法領導人會面未有預期般火爆，馬克龍表示明白言論會帶來震驚，但強調維持立場。有英媒指出，面對組織成員離心力漸強等，有部分國家擔心特朗普一旦成功連任，將會對北約的存在構成威脅……（按此閱讀更多）
伊朗承認開槍射殺暴民
伊朗政府自11月中公布調高汽油價格50%並實施配給後，觸發國內數十個城市示威。當局至今仍未公布有關示威活動的全國性統計資料，又曾切斷網路，國際特赦組織指出，相信政府鎮壓行動至今造成最少208人死亡。伊朗國營電視台則首度承認，安全部隊在多座城巿開槍射殺暴民……（按此閱讀更多）
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