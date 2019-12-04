【中美角力】韓媒：華為明年兩大目標　挑戰三星與擺脫依賴美國

韓國媒體報道，中國電訊設備製造商華為制定2020年公司發展戰略主要圍繞兩大方面，一是挑戰韓國電訊設備製造商三星（Samsung）電子的「世界第一」地位，二是在智能手機製造領域全面擺脱對美國的依賴。

韓國《亞洲經濟》12月4日報道，華為將2020年智能手機出貨量目標定為3億部，比2019年增長20%。華為已要求供應商全力配合，台積電、大力光等重要的零部件代理商也將同步跟進。不僅如此，在2020年中，華為還有可能追加訂單。

華為的這個目標包含兩大戰略方向。第一，是要超越三星電子。三星電子2017年全年智能手機出貨量超過3億部，2018年小幅減少。而華為2018年智能手機的出貨量為2億部，比三星電子少1億部左右。

雖然有聲音擔心受中美貿易戰、美國對華為禁令的影響，華為出貨量增長有可能會受阻，但華為通過強化對中國市場的「攻佔」，成功維持了此前的增長勢頭。

華為的第二個發展方向則是「脱美國」。《華爾街日報》曾於12月1日報道，華為已成功製造出沒有美國零部件的智能手機成品，並將新型手機產品成功推向市場。其他部分型號手機也從美國以外的其他國家進口零部件，進一步擺脱對美依賴。據消息人士透露，華為內部啟動一項名為「消A」的計劃。「消」代表了「消除」，「A」則代表美國核心零部件。

不過，在海外市場上市的華為智能手機依然不支持Google移動服務（GMS），因此，華為在海外市場面臨困境的可能性依然存在。華為雖然用自行開發的移動服務（HMS）應對，但在美國、歐洲等地的Android智能手機中，Google服務的影響力是絕對的。

富士康變最大獲利者？

此外，韓國《亞洲日報》12月4日報道指出，據行業預測，2020年5G智能手機無疑迎來全面爆發。其中，富士康無疑成為最大獲利者。

報道稱，富士康拿下華為2020年所有5G手機代工訂單，總量超過5000萬部，可謂吃到最大紅利。而作為目前世界最大的電子領域代工國際集團，富士康一直以組裝美國科技企業蘋果（Apple）手機產品出名。此前曾有傳聞稱，富士康還拿下了蘋果2020年5G手機的裝配訂單。

2019年4月曾有報道稱，富士康董事長郭台銘有意辭去董事長一職，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）立馬向其致電，直接詢問蘋果手機供應鏈是否會受到影響，可見蘋果對富士康的依賴程度。