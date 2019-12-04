美國參議員賀錦麗宣布白宮夢碎　稱經費不足是致命傷

美國2020年總統候選人之爭再有新發展，曾經被喻為「女版奧巴馬」的民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）12月3日以經費不足為由，決定退出角逐。不過有分析認為，除了財政問題外，她的候選人形象不夠鮮明亦是失敗原因。

美國加州參議員賀錦麗曾經被認為有望當上首位女總統，惟她的競選表現持續不濟，再加上欠缺足夠經費，令她最終黯然退選。（Reuters）

賀錦麗3日向支持者發電郵，稱自己的大選之路沒有足夠的財政資源讓自己支持下去，並指她不是億萬富豪，因此難以在持久的選戰中籌劃經費。她的言論明顯針對施泰爾（Tom Steyer）及彭博（Michael Bloomberg）的「銀彈政策」。根據9月的競選財政紀錄，賀錦麗的競選現金只有900萬美元，遠比另一對手沃倫（Elizabeth Warren）的2600萬美元為低。

現年55歲的賀錦麗曾經被認為有機會成為美國史上首位女總統，亦可能是繼奧巴馬（Barack Obama）後，再有黑人入主白宮，但她對於醫療保健及曾擔任檢察官等問題立場搖擺不定，以及被指待薄員工，因此難以令人感到她有何脫穎而出的潛質，流失大量非洲裔美國人的支持，連「主場」的加州都表現欠佳。由路透社在11月20至22日間進行的民調顯示，她在民主黨和獨立人士的支持度以2個百分點排行第六，比起6月28至7月2日之間的同類調查明顯下滑，當時她以10個百分點排行第三。

賀錦麗宣布退選後，現時未知會否獲其他人招手出任競選拍檔。