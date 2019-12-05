【一分鐘看世界】中美談判新成員、維吾爾人權法、人道醫師遇襲亡

早晨，今天是12月5日，星期四。
寒冷乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
庫什納將加入美國貿易談判團隊
目前距離美國對中國商品徵收新一輪關稅餘下約一周，美國總統特朗普曾稱不會為簽署中美貿易協議設期限，商務部長羅斯則稱合適協議較何時達成更重要。上述言論一度觸發美股急瀉，但彭博社引述消息人士稱，中美還是更接近達成首階段協議。在中美談判充滿變數之際，英媒傳出消息指特朗普女婿庫什納將加入談判團隊，分析認為，雖然協議前景仍未明朗，但這至少釋出一個積極信號……（按此閱讀更多）
英媒引述消息指，特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納將加入中美貿易談判團隊。（Reuters）
美通過《維吾爾人權法案》
美國眾議院以絕大比數通過《維吾爾人權政策法案》，批評中國以反恐為名，於新疆針對維吾爾族採取侵害人權的政策。連同早前的《香港人權與民主法案》，這兩條法案勢必影響兩國關係。中國外交部副部長秦剛隨即召見美國駐華使館負責人柯有為，敦促美方停止干涉內政。有分析認為，北京或會做出強烈報復，例如限制美國國務卿蓬佩奧等重量級人物入境……（按此閱讀更多）
美國「星球實驗室」（Planet Labs）2018年9月時發布衛星照片，稱位於新疆西部阿圖什市一個工業園區，是其中一個關押少數族裔的「再教育營」。（AP）
致力人道工作 日醫生不幸遇襲亡
日本福岡一個非政府組織「白沙瓦會」車隊在阿富汗東部遇襲，導致6人喪生。目前未有組織承認責任，塔利班則否認有關。事件中不幸喪命的死者中，包括致力於人道工作中村哲醫生。他早於1984年來到巴基斯坦提供醫療服務，其後轉到阿富汗成立診所，並致力發展當地農業，曾獲頒有亞洲諾貝爾獎之稱「麥格賽賽獎」以表揚他在人道工作上的貢獻……（按此閱讀更多）
北約分歧背後的「法式憂慮」
北約峰會結束，首次在聲明中列入中國威脅，除此之外，北約內部還是充滿分歧，例如軍費、烏克蘭和俄羅斯等爭議，還有馬克龍的「腦死亡」論。這番言論不只顯示美國與歐洲國家在北約的角色互換，還預視了歐洲格局的轉變。雖然馬克龍的說話惹來不少口誅筆伐，但從法國歷任總統的獨立作風而言，這才是正正反映出法國人富有哲學色彩的憂慮……（按此閱讀更多）
米蘭昆德拉重獲捷克公民身分
著名捷克裔作家米蘭昆德拉自1975年流亡法國後，終於在上周於巴黎家中拿回捷克公民的身分文件。他曾參與「布拉格之春」運動，批評蘇聯等入侵捷克，作品一直被當局禁止。不過現年90歲的他深居簡出，幾乎沒有接受傳媒訪問，也沒有對重獲家鄉公民身分一事發言……（按此閱讀更多）
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