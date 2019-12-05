美國會聽證會召開　3憲法專家稱特朗普「罪行」足以被彈劾

美國眾議院司法委員會12月4日召開彈劾總統特朗普（Donald Trump）的聽證會，在4名作證的憲法專家中，有3人認為特朗普尋求外國干預美國選舉，已足以構成彈劾他的罪行。

美國眾議院情報委員會公布的彈劾調查報告指，特朗普在通烏門事件上濫權，妨礙國會及司法公正。（AP）

據眾院情報委員會通過的彈劾調查報告，稱列出了眾多特朗普濫用職權和妨礙司法的證據。報告提到，特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）和部分高級外交官和白宮幕僚花費數月時間，推動向烏克蘭施壓調查前副總統拜登（Joe Biden）父子的計劃。

來自史丹福大學（Stanford University）的教授卡蘭（Pamela Karlan）、哈佛大學（Harvard University）的費爾德曼（Noah Feldman）教授和北卡羅來納大學（University of North Carolina）的格哈特（Michael Gerhardt）教授均認為，特朗普的罪行已經足以彈劾他。

格哈特批評特朗普行為不端，包括行賄以及請求外國領袖幫忙，以換取他行使某些權力，並且妨礙司法和國會調查。費爾德曼指，報告中的證據已清楚顯示特朗普為了個人政治利益而濫用總統職權，又稱如果不能彈劾特朗普，人們就是活在一個王國或獨裁統治下。

有別於3名由民主黨挑選的憲法專家，由共和黨邀請的喬治華盛頓大學（George Washington University）法律學院教授特利（Jonathan Turley）則持相反意見，認為由民主黨主導的彈劾調查過於馬虎和草率，缺乏直接知情人士所提供證詞，目前也沒有足夠證據顯示特朗普有「明確犯罪行為」。