東奧聖火傳遞起點發現輻射超標　環保組織質疑除染措施不足

東京奧運於2020年7月24日開幕，聖火傳遞會在3月26日於福島展開，並視為當地復興的象徵。不過有環保組織在聖火出發地附近錄得多個輻射熱點，其讀數均超標，因此呼籲日本政府正視問題。

J-Village是日本國家足球隊的集訓基地，但在2011年311大地震及福島核災難後停用，並改為東京電力工程車輛的停車場，直到2019年4月才完全回復原本機能。 （VCG）

英國《衛報》及日本《產經新聞》12月4日報道，環保組織綠色和平（Greenpeace）10月26日到位於福島縣楢葉町的足球設施「J-Village」及鄰近山林地方定期調查輻射量，結果發現多個高濃度輻射熱點，而且比日本政府所定的安全標準每小時0.23微西弗為高。

綠色和平的數據顯示，調查人員在J-Village附近停車場的地面錄得每小時71微西弗，距離地面1米空間的讀數則是每小時1.7微西弗。而J-Village公布的輻射量則有明顯差距，其網站顯示酒店正門及其中一個足球場的讀數分別是每小時0.111及0.085微西弗，與文部科學省在福島核事故前於東京（0.079）、岐阜縣（0.110）的數據相近。

該組織憂慮，大雨會將高濃度輻射沖刷到道路上，而且出入停車場的人士眾多，因此可能對公眾健康構成影響。對於高輻射的原因，綠色和平認為，很多機會是當局最初除染工作不夠全面，導致有輻射殘留。

有關數據已經向環境省、日本奧委員會及國際奧委會報告，其中環境省人員之後到場調查時，亦錄得相同數據，負責除染的東京電力公司3日按要求移除現場土壤。而綠色和平會在2020年2月公布詳細調查和分析報告。

J-Village在1997年落成，是當地首個國家隊集訓中心，並舉行不同級別的賽事。不過在2011年311東北大地震後暫停使用，及後被徵用為福島核災難的工作據點，中心成為東京電力工程車輛的停泊地點，直到2018年夏天經過除染後部份重開，最終在2019年4月20日完全正常運作。