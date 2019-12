億萬富翁、美國家得寶(The Home Depot)聯合創辦人、共和黨長期金主蘭格恩(Ken Langone)12月4日接受美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)《財經論談》(Squawk Box)節目專訪說,中國是時候該償還過去40年受到美國的照顧了。

蘭格恩說:「牢記起點,我們傾力幫助一個大國、重要的國家站了起來。」(Remember where we started at, we did everything we should've done to help a nation that large and that significant get on their feet.)

蘭格恩支持美國總統特朗普(Donald Trump)的觀點——中國在佔美國的便宜。蘭格恩亦很「高興特朗普開啟了這場仗」。

蘭格恩說:「這個傢伙做事沒有讓任何人失望。」「他現在開展的事,正是競選總統時定下的,所以當選。」

蘭格恩正全情期待兩個最大的國家達成貿易協議。