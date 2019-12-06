美前國安局長：對付中國　冷戰手段註定無效

美國前國安局長羅傑斯（Mike Rogers）12月3日受訪時提到，中美在技術領域面臨的爭端，他認為中國試圖憑藉經濟實力取得科技霸主地位，而對華用冷戰手段將行不通。

羅傑斯曾擔任美國國家安全局長和網絡司令部司令，他接受美國財經新聞台CNBC訪問時，談到在技術領域美國面對中國的種種問題。

中美在經濟、科技領域對立加劇，令外界重憶冷戰舊事。（Reuters）

羅傑斯說，中國的主要目標是取得21世紀科技霸主地位。他提出的建議包括，如何在不改變美國的商業理念的同時應對中國的挑戰。

羅傑斯認為，第二次世界大戰後，推動經濟增長的是西方開發的核心技術。這使西方擁有軍事優勢，再轉化為重大的外交和政治力量。西方的這種權力部分來自制定全球科技標準，它使美國保持了在科技領域的全球領導地位。中國目前在效仿這一模式，但為的是下一代科技進步。

他警告稱，如果企業或政治領導人將國家安全和經濟影響分開，那麼可能不得要領，「在21世紀，兩者是密切交織」。他認為，當前中美的貿易談判最能說明這種觀點。

他續指，把美國目前與中國在貿易、隱私或安全方面的對峙與「冷戰」相提並論也不好。他特別提到「遏制」戰略，認為對中國採用這套戰略可能不會像對蘇聯那樣奏效。「這種戰略存在很大缺陷。成功的可能性很小」。

羅傑斯提醒稱，對於美國來說，以針鋒相對的方式與中國競爭可能沒用。政府增加對科技公司的干預在美國根本行不通，政府去支持搞走競爭對手的知識產權或商業機密也於事無補。