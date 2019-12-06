身為人母不得選美？　烏克蘭小姐冠軍控告世界小姐主辦單位

現年24歲的烏克蘭女子迪杜森科（Veronika Didusenko），2018年9月參加選美贏得烏克蘭小姐冠軍，本來會代表烏克蘭出戰2019年12月在倫敦舉行的世界小姐（Miss World）大賽，但她之後遭剝奪冠軍稱號、失去世界小姐參賽資格，原因是她被發現曾離婚和育有一子，她如今憤而控告世界小姐主辦方，表明要挑戰過時的參賽規則。

作為人妻或人母，是否不可選美？世界小姐和烏克蘭小姐選美比賽均有規定已婚或已生育女性不得參賽或保有冠軍稱號。迪杜森科11月30日在英國倫敦起訴世界小姐的主辦單位，有意作出挑戰。

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迪杜森科指，這項規定違反英國2010年通過的《平等法案》，她希望能通過法律途徑令世界小姐的主辦單位修改這一過時的參賽規則。

迪杜森科在2018年9月奪得烏克蘭小姐冠軍，並準備代表烏克蘭參賽2019年的世界小姐大賽。但烏克蘭小姐主辦單位發現她離過婚且育有一名5歲兒子，於是剝奪她烏克蘭小姐的稱號，並取消她參賽世界小姐的資格。

第69屆世界小姐將於2019年12月14日在倫敦舉行。世界小姐網站發表聲明回應指，事件會交由律師處理。