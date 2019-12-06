美國上將：與中國軍事衝突非不可避免　惟須就開戰的可能做好準備

美國海軍作戰部長吉爾代上將（Michael Gilday）說，與中國的軍事衝突並非不可避免，但美國必須做好與中國開戰的可能性準備。

上任美國海軍部代理部長不到兩周莫德利（Thomas Modly）12月5日在華盛頓的一個討論會上說，他在主理海軍事務的未來日子裏會將如何應對中國威脅作為自己的首要任務。

莫德利說：「作為一個主題、一個象徵和一項挑戰，當這個世紀不斷展開的時候，這是我們國家面臨的最大挑戰。他們變了很多。他們在南中國海的存在、在南中國海咄咄逼人的動作，每個人都一目了然。」

莫德利說，美國海軍必須隨時準備回應這樣一個問題，「如果與中國的衝突明天就發生，我們怎麼辦？」

在同一場合，美國海軍作戰部長吉爾代上將（Admiral Michael Gilday）說，他平時的心態更多地注重中國對美國構成的近期威脅，而非長遠挑戰。他還督促美國海軍官兵們摒棄美國與中國不會在中短期發生衝突的想法，並要求他們隨時做好戰鬥準備。

「我真的在聚焦中短期。我往往不會以2035年的心態來考慮中國，我往往會以短期內可能出現麻煩這項的心態來思考中國問題。這不是說我認為我們不可避免會與中國發生衝突。」

美國海軍提出了一套全新的方式來應對可能與中國的軍事衝突，包括建立全新的艦隊架構，以分佈式的作戰平台提高美軍的殺傷力和在戰場上的生存力。不過，兩位海軍領導人承認，美軍在準備應對與中國的潛在衝突時遇到了很大挑戰，包括國防預算不穩、國防工業不夠堅實以及軍事科技人才不足。