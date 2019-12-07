安華再捲性侵指控　前助理向警方報案

馬來西亞人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）再次捲進性侵指控。安華辦公室的前研究員尤索夫（Muhammad Yusoff Rawther）召開記者會，指控安華於2018年波德申（Port Dickson）補選期間性侵他。尤索夫12月7日報案。

安華第三次捲入雞姦指控。他否認指控，並發出律師信要求對方撤回言論。（路透社）

根據尤索夫11月19日立下的法定聲明，安華涉嫌於2018年10月2日在位於吉隆坡的住所非禮和企圖雞姦尤索夫。

現年26歲的尤索夫於社交媒體Facebook發布記者會的片段，指由於事情複雜而律師建議暫時勿談論細節，僅形容事件是「卑鄙無恥、詭詐狡猾、道德上使人反感、構成刑事罪案，且讓我深深留下陰影並難以接受」。

尤索夫聲稱，事件發生後，曾找上人民公正黨前領袖巴德爾希沙姆（Badrul Hisham Saharin），對方建議透過法定聲明揭露事件。

尤索夫是已故檳榔嶼消費者協會主席穆罕默德伊德里斯（SM Mohamed Idris）的孫子。他形容，安華與自己的家人認識已久，也深受已故祖父的敬重。

這是安華第三次捲入雞姦指控。安華全盤否認，指是政治陰謀，已經報警，並向尤索夫發出律師信，要求對方在七天內撤回言論。