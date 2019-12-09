美軍基地槍擊案　FBI假定為恐怖襲擊

美國聯邦調查局（FBI）12月8日假定，佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）槍擊案與恐怖襲擊有關。該案共造成4死8傷，其中槍手被擊斃。

美國彭薩科拉海軍航空基地位於佛羅里達州西北部沿海地區，是美國海軍，海軍陸戰隊和海岸警衛隊軍官的主要培訓基地之一。（Reuters）

俄羅斯RT電視台報道，美國聯邦調查局特工（Rachel Rojas）在新聞發佈會上表示，FBI方面正在以恐怖主義行為作為前提來調查這宗槍擊案，目的旨在加快調查速度，並有助識別及消除對美國社會的威脅。羅哈斯指出，槍手是單獨行動。

FBI此前公布，槍手名字為沙姆拉尼（Mohammed Al Shamrani），隸屬於沙特皇家空軍的學員。他以合法手段在美國獲得了一把九毫米口徑的手槍，並用手槍發動襲擊，共造成3人死亡，8人受傷，最終被軍方人員擊斃。

當天美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體推特（Twitter）上表示，他受到沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）的慰問，後者對槍擊事件中喪生或受傷的人以及他們的家屬表示慰問，又稱沙特民眾對槍手的行為大為憤怒，因此這名兇手無法代表那些熱愛美國民眾的沙特民眾的感情。

繼美國珍珠港海軍造船廠12月4日一宗2死1傷的槍擊事件後，這次佛洲槍擊案成為海軍基地在一周以來發生的第二宗致死的槍擊事件。