孟晚舟發佈公開信　任正非：這樣做不合適

華為創辦人任正非12月2日在深圳接受加拿大《環球郵報》採訪，華為「心聲論壇」12月9日發布採訪紀要。 任正非在接受採訪時對孟晚舟發公開信的做法作出評論。

《環球郵報》駐亞洲記者Nathan VanderKlippe問：「孟晚舟寫了一封信發表在微信朋友圈。您可能也讀了她的這封信。在這封信中，她提到了自己這一年的心路歷程，並且表示已做好更充分的準備去迎接未來的不確定性。您之前說不會考慮讓孟晚舟做接班人，但是考慮到她過去一年在加拿大所經歷的一切，您會不會重新評估她的性格以及她在公司的未來發展？」

孟晚舟（右）已在加拿大被拘捕超過1年。圖為孟晚舟在律師陪同下出門。（AP）

任正非稱，「這封信我沒看，早上我只看了標題。我認為這樣不合適，因為全國人民都忙着要幹活，要創造財富，爭取改善自己的收入，不能消耗太多精力來跟她一起感受。正常的歷史長河中，磨難都會出英雄。孟晚舟經歷的磨難也會對她的意志產生很大提升，這對她來說是一個很大的財富。」

任正非稱擔負華為這樣一個技術公司的領導人，一定要有很強的戰略洞察能力。可能需要洞察未來十年、二十年甚至更遠的時間，判斷社會或者公司發展的方向。所以，沒有洞察能力的人，很難能領導這個公司。華為這樣一個科技公司，領導人需要有深刻的技術背景。孟晚舟回來還是繼續做CFO，當然這個CFO意志更堅強了。

任正非稱，「華為的發展不會一帆風順，可能還會有大挫折，甚至將來面臨着崩潰的風險。她經過這個磨難，有利於協助我們扛過未來的災難。世界上沒有永遠成功的公司，有一本書《下一個倒下的一定是華為》，說華為不可能永遠順利地成長。我認為災難是財富，華為公司在今年打擊中還是有很大的進步，未來的風險可能減少一點了。」

Nathan VanderKlippe稱，「在加拿大有一種說法，美國認為加拿大是個軟弱的國家，美國提出的要求加拿大都會答應。您覺得這是否也是美國選擇加拿大做這件事的原因之一呢？」

任正非稱，「我不這麼認為，因為我認為加拿大是一個偉大的國家。加拿大人和美國人本來就是一個民族，在處理印第安人的問題上，加拿大和美國觀點不一致，才分裂成兩個國家的。在我心目中，加拿大人還要更偉大一些，加拿大人還更加高尚一些。禮貌和遵守規則並不代表軟弱。」

Nathan VanderKlippe問：「您覺得加拿大遵守了這些規則嗎？加拿大也因此承受了一些後果，包括在出口方面以及某些加拿大公民遭受的待遇。您覺得這些後果對加拿大來說是否公平？」

任正非表示，「我不是講加拿大在這件事情上是不是遵守規則，而是講幾百年來加拿大處理印第安人的方式和美國不一樣，從這個角度看，加拿大是高尚的。」