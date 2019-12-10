德國「一個中國」政策遭質疑　聽證會與會者激辯

繼德國自民黨叫停對中國援助貸款，要求默克爾政府審查與中國合作計劃後，德國聯邦議會請願委員會12月9日就「德國是否應當與台灣建立外交關係」召開公開聽證會。

據德國之聲12月9日報道， 此份請願書的主要訴求是「要求聯邦政府建立與台灣的全面外交關係」。發起人來自羅斯托克的退休海洋生物學家克羅伊茨貝格（Michael Kreuzberg）稱，「柏林牆倒塌30年後的今天，許多德國人已經忘記了民主是一項需要不斷爭取、不斷為之奮鬥的事業，而仍然在為民主而堅持的台灣，卻被德國有意無意地忽視。」

克羅伊茨貝格認為，德國政府從1972年起就恪守的「一個中國政策」已經不合時宜，「不管全球各國的官方立場是什麼，事實上現在中國和台灣就是兩個國家，前者還對後者存續構成了威脅。」

在聽證會上，陪同克羅伊茨貝格一同出席的世界台灣同鄉會會長傅佩芬強調，「一中一台」在台灣民主化後就已經成為了事實，呼籲西方國家應當在台灣問題上更加團結地面對中國，「北京可以各個擊破，但是多個大國聯合起來，中國就會有所忌憚。」

德國外交部亞太司司長西格蒙（Petra Sigmund）作為政府方面的代表出席了此次聽證會。

西格蒙認為，德國政府應當避免單方面改變現狀，作為德中雙邊關係的重要基石，「一個中國政策」不允許柏林與台北建立正式外交關係，但非官方、非正式的雙邊往來十分豐富、全面，台灣也是德國非常重要的經貿、科技等領域的夥伴。

傅佩芬對這類外交辭令表示不滿，認為現在最需要改變的就是「一個中國政策」這一已經顯得過時的所謂「現狀」。

請願委員會成員、自民黨議員託滕豪森（Manfred Todtenhausen）以及社民黨議員莫勒（Siemtje Moller）質問西格蒙：「德國政府不願正式承認台灣，到底是在忌憚什麼？」

基民盟議員施托約翰（Gero Storjohann）則表示，能夠理解聯邦政府恪守「一個中國政策」的動機，「但是我無法理解的是，為什麼台灣在世界衛生組織、民航組織等處屢遭北京排擠的時候，德國政府沒能為台灣說幾句話？」

對此，西格蒙回應說，中國是德國的全方位戰略合作伙伴，動搖作為雙邊關係基石的「一個中國政策」、不再堅持「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」，將「極大損害德國的國家利益」。中國政府在台灣問題上非常敏感，「北京在地圖出版物等問題上的激烈反應我們都見識過。」

+ 8 + 7 + 6

值得一提的是，請願委員會並沒有在12月9日的聽證會上決定是否將此提案提交聯邦議會全會，而是將「擇日決定」。對此，發起人克羅伊茨貝格悲觀預計「希望非常渺茫」。

此前，德國自由民主黨（FDP）12月6日在德國議會提交了一份動議，對中國「發展中國家」的身份提出質疑，稱中國是全球商品和金融市場上最重要的參與者，因此要求德國和歐盟「審查」與中國的合作項目，叫停對中國援助貸款。