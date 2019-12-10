【通俄門】監察報告稱聯邦調查局調查期間犯錯　惟無政治偏見

美國司法部督察長霍羅威茨（Michael Horowitz）12月9日發表報告，指聯邦調查局（FBI）調查總統特朗普（Donald Trump）涉嫌通俄期間，犯下大量錯誤，但無證據顯示存在政治偏見。

特朗普被指競選總統期間涉嫌通俄。（美聯社）

根據報告，霍羅威茨認為聯邦調查局具備法律基礎，要求法院批准監察特朗普前競選顧問佩奇（Carter Page）的通訊。霍羅威茨同時發現，聯邦調查局向涉外情報調查法院（Foreign Intelligence Surveillance Court）提出申請時，有17個基本錯誤和缺失。

例如英國前情報人員斯蒂爾（Christopher Steele）的其中一名消息來源人士向聯邦調查局指出斯蒂爾的證供涉及錯誤描述和誇大，但當局仍繼續依賴斯蒂爾提供的資料申請法庭的授權令。聯邦調查局一名律師申請延續授權令時，亦擅自修改電郵內容。

報告也指出，聯邦調查局利用線人設局並記錄2016年9月與特朗普競選團隊高層成員的會面。報告未有透露該名要員的身份，但指並非通俄調查的對象。雖然會面期間取得的資料未有用於通俄調查，但也佐證了特朗普的競選活動遭到暗中監視。

司法部長巴爾（William Barr）發表聲明指，不認同霍羅威茨的結論，認為聯邦調查局無足夠證據展開通俄調查，只是基於最薄弱的懷疑就對總統競選活動進行侵入式的調查。負責調查通俄調查起源的聯邦檢察官德拉姆（John Durham）也表示不認同報告的結論。