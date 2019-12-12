俄專家預測中美海軍倘決戰：持續2天2夜　中國有機會取勝

俄羅斯衛星通訊社莫斯科12月11日電 俄羅斯導彈及炮兵科學研究院信息政策副院長、軍事科學博士西夫科夫表示，目前，美國、中國、俄羅斯、日本等海軍強國之間發生艦隊決戰的可能性很小，但確實存在。西夫科夫認為，中國有機會贏得對美海戰勝利。

據俄羅斯衛星通訊社12月11日報道，俄羅斯導彈及炮兵科學研究院信息政策副院長、軍事科學博士西夫科夫認為，目前，美國、中國、俄羅斯與日本等海軍強國之間發生艦隊決戰的可能性很小，但確實存在。

西夫科夫認為，中國有機會贏得對美海戰勝利。

西夫科夫在《軍工信使》報撰文指出，現階段，只有俄、中、美、日等四個海軍強國之間可能發生艦隊決戰。

他列舉出這四大海軍強國海上決戰的四種情況：

第一種情況是，俄羅斯海軍與美國艦隊在大西洋及其周邊海域，以及在太平洋交戰。

第二種情況是，俄羅斯太平洋艦隊與日本海軍在日本海作戰。

第三種情況是，中國海軍對抗美日海軍。

第四種情況是，俄中海軍編隊對抗美日聯合艦隊。

戰鬥最多持續兩天兩夜

專家指出，只有在世界主要大國，尤其是俄羅斯、美國之間出現直接和全面戰爭的情況下，才有可能發生上述海戰。這樣的戰爭不可避免地會發展成核大戰，在各方使用常規兵力作戰階段，將可能發生海上決戰。

西夫科夫在文中詳細分析中國海軍對抗美日海軍的情況。他說：「為了擊潰中國艦隊，美日將組成兵力佔有絕對優勢的編隊。為此，他們需要出動整個日本海軍艦隊、美國第3和第7艦隊，以及澳大利亞海軍和美國在太平洋地區的盟軍。聯合艦隊將展開行動，以擊潰中國海軍水面部隊。」

專家預測，雙方都將動用岸基航空兵。根據衝突預期強度，戰鬥最多會持續2天2夜。戰場範圍，將在艦載武器射程和岸基航空兵作戰半徑之內，將覆蓋整個中國沿海，並且會延伸至距離中國海岸800至1200公里處。

西夫科夫在文中說：「如果美國聯合艦隊獲勝，中國將失去對沿海海域的控制，而對手則將能夠對中國縱深實施打擊。如果聯合艦隊被打敗，那麼美國及其盟國則別無選擇，只能休戰，因為他們沒有攻擊中國的其他手段，除非考慮核打擊。」

專家指出，如果戰局不利，美國艦隊將有機會撤出戰鬥，將損失降至最小。但中國艦隊只能奮戰到底，因為不管是從地理位置層面，還是從軍事戰略角度，中方都別無選擇。西夫科夫說：「這反倒給中國海軍增添了克敵制勝的良機。」