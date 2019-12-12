【中美角力】特朗普將開會討論是否對華加税　美專家談最可能結果

中美正在緊鑼密鼓地籌備第一階段的貿易協議，而美國政府計劃於12月15日對華加徵新關税，計劃若實施必將影響談判。美國總統特朗普（Donald Trump）將召開一個關鍵會議，討論是否實施徵税計劃。

是否對華加徵新關税 特朗普將召開關鍵會議

路透社12月12日報道，三名消息人士說，特朗普12月12日將同高級貿易顧問們會晤，討論是否於12月15日對大約1600億美元的中國商品徵税。

報道稱，除了特朗普，出席這次會晤的人員還包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）以及貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。

報道稱，這些高級顧問們預計會在這次會議上提出不同的觀點，納瓦羅會支持加徵關税，而庫德洛和姆努欽會說不要這麼做，萊特希澤可能希望有足夠的理由不這麼做。

一名消息人士說：「我預計他們會在12月15日提高關税。政府正在準備它的談話要點，為什麼這麼做是對的。它傳達的信息是，這不會是痛苦的。」

另一位熟悉政府想法的消息人士說，近日來，一小群高級官員之間流傳着一些電子郵件，郵件稱之前的關税對美國經濟的影響不大。

對華鷹派納瓦羅本週散發了一個單獨的備忘錄贊成繼續關税，備忘錄認為中國加大購買美國豬肉和大豆僅僅因為國內豬瘟疫情，關税對美國經濟增長以及股市沒有負面影響。

納瓦羅起草的文件以及備忘錄稱，特朗普政府過於一年半對中國加徵的關税並沒有批評人士說的那麼具有毀滅性，很多經濟學家都支持這個觀點。

一位消息人士說：「傳遞的信息是，這（徵税）不會很痛苦。人們這一年半以來一直說，天塌了，但是天還沒塌。」

美國企業研究所的中國問題專家史劍道（Derek Scissors）說，他認為最有可能的情況就是12月15日的關税最多被推遲90天。

媒體稱中美正討論推遲新關税

中美正在籌備第一階段的貿易協議，如果特朗普政府12月15日對中國加徵新的關税，勢必會影響談判。《華爾街日報》12月10日報道稱，美中兩國的官員表示，雙方的貿易談判代表正在準備推遲定於12月15日生效的新一輪關税，目前仍在交涉如何讓北京方面承諾大規模購買美國農產品，這是特朗普對達成一項近期協議所堅持的條件。

彭博社12月10日報道稱，據知情人士透露，中國官員預計特朗普會推遲12月15日的新關税，給雙方更多的時間就臨時貿易協議進行談判。這些官員和知情人士還透露，雙方几乎每天都在溝通，而且也越來越接近於就減少現有的關税達成一份協議。但是雙方聚焦的不是取消或者撤回現有的關税，而是減少現有的關税的税率。

特朗普政府官員釋放矛盾信號

對於是否徵税，特朗普政府的官員釋放的信號比較矛盾，有說不會徵收的，也有說會徵收的。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）預計，美國不太可能在12月15日對中國商品實施新的關税。珀杜9日在印第安納州印第安納波利斯舉行的一次會議上說：「12月15日將是美國實施新一輪對華關税的最後期限，我不認為這些關税將得到執行，相信一些可能會被取消。」

納瓦羅12月10日在接受霍士新聞（Fox News）採訪時說，特朗普喜歡關税，他將很快做出決定，是否對中國加徵新的關税。 納瓦羅還強調說：「我沒有收到任何暗示，他（特朗普）會做其他事情，要麼達成一份好的協議，要麼加徵關税。」

是否對中國加徵關税，最終將由特朗普決定。特朗普的最新表態是在12月9日，他當時對記者說，美國與中國在敲定貿易協議方面進展良好。

此外，特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）9日在華盛頓出席一個活動時說，美國和中國的貿易對話正朝着好的方向前進。但是他也表示，並不知道特朗普是否會在12月15日對中國加徵新的關税。庫什納還說，如果協議是對的，特朗普會同北京簽署協議。

庫什納被曝最近參與到了中美談判，這被認為是一個積極的信號，中美很快將會取得突破。