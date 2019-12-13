【英國大選】結果塵埃落定　保守黨取得下議院過半數議席

英國12月12日舉行的國會大選結束，點票工作接近完成。首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨一如票站調查預測，成功在650個國會議席中，取得過半數議席，可以繼續執政及兌現脫歐承諾。在野工黨則預計奪得191席，黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）已表明不會領導該黨出戰下屆大選。 最新點票結果： 總議席：650 保守黨：354 工黨：202 蘇格蘭民族黨：48 自由民主黨：10 北愛爾蘭民主統一黨：8 新芬黨：6 威爾斯黨：4 北愛爾蘭社會民主工黨：2 綠黨：1 北愛爾蘭聯盟黨：1 脫歐黨：0 英國獨立黨：0

【1313】約翰遜6月參選保守黨黨魁之際，他曾說只有他能夠「擊敗郝爾彬」、「將法拉奇送回老家」、「重振保守黨」，直指如果脫歐不成，保守黨勢將滅亡。在12月12日的選戰後，這些半年前的諾言終於盡數實現，保守黨不只沒有滅亡，更奪得42年來的最大勝利。然而約翰遜的成功是來自自其運氣，還是他個人實力？香港01就此深入分析，請點擊以下連結詳細閱讀：

【英國大選】料獲戴卓爾時代以來最大勝利 保守黨榮光盡歸約翰遜

保守黨在大選取得勝仗，首相約翰遜與女友和愛犬離開保守黨總部時顯得眉飛色舞。（Reuters）

【1309】工黨老將施謙禮（Dennis Skinner）在保素華選區（Bolsover）不敵保守黨對手，結束49年國會議員生涯。

【1303】天空新聞及ITV指，保守黨已經取得過半數的326席。

The Conservatives have secured a majority in the House of Commons after winning their 326th seat — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 2019年12月13日

【1254】多個工黨傳統工業「深紅」選區相繼易手，在比沙普奧克蘭（Bishop Auckland）落敗的工黨候選人古德曼（Helen Goodman）批評黨魁郝爾彬無法贏得公眾信心和信任，因此為敗選埋下伏線，她認為對方要為此負上全責。

【英國大選2019】保守黨氣勢如虹約翰遜喜上眉梢 郝爾彬神色凝重

「英國第一貓」拉利現身倫敦唐寧街首相府門外，好像等待首相約翰遜回來。（AP）

【1215】蘇格蘭首席大臣兼民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）向天空新聞表示，蘇格蘭不應被強迫與約翰遜政府站於同一陣線，以及違背當地民眾意願離開歐盟。她認為約翰遜有責任帶領英格蘭脫歐，但並不包括蘇格蘭，因此認為蘇格蘭應該再給予機會決定自身前途。

英國首相約翰遜（中）於所屬的倫敦阿克斯橋選區勝出，他表示政府的首要工作是實現脫歐承諾。（Reuters）

【1207】美國總統特朗普於Twitter留言，稱約翰遜好像會大勝。

Looking like a big win for Boris in the U.K.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月13日

【1159】落敗的自民黨黨魁斯溫森表示，敗選為大家帶來憂慮和氣餒，但指民眾正尋求希望，她稱仍然相信英國仍是一個溫暖、慷慨、包容而開放的國家。至於自己的前途問題，她表示會於13日較後時間會有更詳細交代，這或暗示她可能辭去黨魁一職。

【1155】約翰遜在倫敦阿克斯橋（Uxbridge）選區奪得25351票，擊敗獲18141票的工黨候選人。他表示保守黨政府已經賦予新任務 — 實現脫歐。

【1144】自民黨黨魁斯溫森（Jo Swinson）以149票之差敗走所屬的東鄧巴頓郡（East Dunbartonshire）選區，其議席由蘇格蘭民族黨奪得。

【1134】首相約翰遜與女友到票站等候結果，他表示保守黨正邁向勝利。

【1129】郝爾彬表示，他不會領導工黨出戰下屆大選，稱會與黨內展開商討，確保工黨會有時間反省選舉結果，而在這段期間他會留任黨魁，之後展望未來。他強調工黨的思想和原則是永恆。

郝爾彬雖然保住議席，但工黨在他的領導下於大選慘敗，他其後表示不會領導該黨出戰下屆大選。（Reuters）

【1120】郝爾彬成功連任，是他連續10屆保住議席，他致辭時感謝家人和黨友的支持。

【1118】外相藍韜文（Dominic Raab）在所屬選區擊敗自民黨對手。

【1115】天空新聞預測保守黨可以取得358至368個下議院議席，並擁有大約66至86席優勢。

【1108】BBC修正各黨預測取得議席數目，工黨由原先的191席上調至201席，保守黨則由365席輕微減少至357席，但預計仍是該黨自1987年以來最大勝仗。

【1059】北愛民主統一黨黨魁范愛玲（Arlene Foster）承認黨友杜立志落敗，她表示失去對這位重要支持者於北貝爾法斯特和整個北愛爾蘭都是一個遺憾。而這次大選亦是當地自1921年由愛爾蘭分離以來，英國國會內親愛爾蘭的北愛議員數目首次超越親英派。

【1040】英國天空新聞指，北愛統一民主黨副黨魁杜立志（Nigel Dodds）在北貝爾法斯特選區落敗。

【1027】工黨黨魁郝爾彬在當地時間13日凌晨2時多與妻兒抵達倫敦伊斯靈頓區（Islington）票站，但沒有回應在場傳媒關於會否辭職的提問。

【1021】繼威爾斯鎮雷克瑟姆（Wrexham）後，工黨另一老牌選區大曼徹斯特的利（Leigh）亦告失利，其接近一世紀的經營拱手相讓予保守黨。

保守黨疑歐派議員李思銘（Jacob Rees-Mogg）與妻兒在英格蘭巴斯（Bath）一個票站內等待點票結果。（Reuters）

【0954】威爾斯工黨重鎮雷克瑟姆（Wrexham）被保守黨搶灘成功，意味該選區自1935年以來首度出現政黨輪替。

【0950】工黨預計遭受大敗，黨友兼倫敦前市長利文斯通（Ken Livingstone）認為，郝爾彬在競選時沒認真處理黨內反猶太言論問題，導致成為敗選原因。利文斯通相信郝爾彬會在13日辭去黨魁職務。

【0943】工黨的下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）成功保住蘭開夏郡（Lancashire）喬利 (Chorley)選區議席，順利重返國會。

【英國大選2019】票站調查保守黨壓倒性勝利 英鎊升至逾1年半高

【0936】英格蘭東北部達靈頓（Darlington）自1990年代是工黨的傳統票倉，但在今屆大選中則「變天」，工黨的影子脫歐大臣查普曼（Jenny Chapman）以超過三千票之差不敵保守黨候選人。

【0917】大曼徹斯特（Greater Manchester）特拉福德（Trafford）的一個票站點票時出現一段小插曲，職員在票箱內發發現一隻婚戒，並於網上呼籲物主盡快認領。

We've found a wedding ring in one of our ballot boxes! It was found in the Cloverlea Primary School ballot box, Hale Barns. If it's yours please call Access Trafford on 0161 912 2000 so we can reunite you with it! — Trafford Council (@TraffordCouncil) 2019年12月13日

【0909】根據BBC資料顯示，英國共有47,587,254名已登記選民，今屆投票率為64.5%，比2017年大選下跌2.2%。

【0834】瑞典首相勒文（Stefan Löfven）認為，英國大選的結果反映當地會實現脫歐，並認為歐盟和英國之間有11個月時間商討雙方在「後脫歐時代」的貿易協議。

【英國大選2019】保守黨料大勝 約翰遜Twitter感謝支持者

倫敦BBC廣播大樓外牆投射大選票站調查，顯示首相約翰遜有望帶領保守黨贏得下議院過半數議席。（AP）

【0755】北愛爾蘭統一黨（DUP）表示，多數派國會將為英國帶來好處，但認為約翰遜的脫歐協議對北愛爾蘭十分不利，不過仍然政黨相信可以有機會發揮影響力。

【0710】點票結果顯示，保守黨以少於1000票意外奪取自1950年由工黨把持的北部布萊斯谷（Blyth Valley）選區。工黨在首個完成點票的紐卡斯爾（Newcastle）選區勝出。

【0710】歐盟官員表示歡迎保守黨勝利，認為澄清了英國對脫歐的看法，但強調在2020年底前達成英歐貿易協議將具有挑戰性。

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2019年12月12日

【0638】英國大臣高文浩表示，如果票站民調正確，蘇格蘭將不會舉行第二次獨立公投。脫歐黨領袖法拉奇稱，英國將得到脫歐，但未必是正確的脫歐。

【0628】約翰遜發電郵給保守黨員，感謝他們支持，並期望他們享受晚上的慶祝活動。

【0620】民調顯示工黨在選舉191席，預料將經歷自1935年以來最大敗績。

【0600】投票結束，票站調查顯示，保守黨得368席，工黨獲得191席，蘇格蘭民族黨得65席，自由民主黨得13席，威爾士黨得3席、綠黨得1席、脫歐黨得0席、另有19席由其他政黨或人士獲得。

受大選民調消息影響，英鎊兌美元升至逾一年半高位至1.3445。

票站職員忙於蒐集票箱。（Reuters）

【0500】現時距離投票結束餘下1小時。工黨黨魁郝爾彬在Twitter發文稱，現在還有1小時挽回國民保健計劃（NHS）。

首相約翰遜期望能夠選出國會佔多數的保守黨政府。蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）則呼籲選民要踢走保守黨和逃離脫歐。

You have just over an hour to save our NHS.#VoteLabourToday — Jeremy Corbyn | Vote today 🌹 (@jeremycorbyn) 2019年12月12日

【0430】英國當地有不少「奇怪」的票站。例如在牛津郡的「狐狸與獵犬酒吧」和洗衣店均成為票站；北約克郡亦有票站設於火車車廂建築內。

英國北約克郡一家酒吧設於火車車廂內，現時改建成票站。（AP）

【0330】在利物浦，有48名選民被派發錯誤選區的選票。當地媒體報道，涉事兩個選區都是在同一票站投票。

【0230】威爾士卡迪夫城（Cardiff）約200名相信是學生的選民，懷疑因未有正確登記地址而無法投票。

一頭戴上歐盟旗幟造型帽子的犬隻坐在票站前。（Reuters）

【0130】英國選舉的特色之一，就是選民紛紛攜同寵物到票站投票，將寵物坐在票站外的煦片上載至社交網站，稱之為「pawlitical」（paw意即爪子，該詞與political「政治」的發音相近）。另外，也有居於鄉郊的民眾帶同馴鹿投票。

【2307】有車輛懷疑因天下路滑，撞向西薩塞克斯郡（West Sussex）的一個票站，無人受傷。

為何Elmo會出現：他其實是與約翰遜同區的候選人史密斯（Bobby Smith），也即是約翰遜的對手。他是組織「Give Me Back Elmo」的發起人，倡導提升一眾父親的權益，關注他們的精神健康（美聯社）

【2215】蘇格蘭北拉納克郡（North Lanarkshire）一幢設有票站的建築，地下樓層發現可疑裝置。警方拘捕一名48歲男子，確認裝置不會不會爆炸。

【2220】有民眾在社交網站上傳照片，可見在英國倫敦的巴特西（Battersea）選區票站大排長龍，上傳者稱當時有超過150人。

Big queue of 100+ people ahead of me at the polling station in marginal Battersea



There’s 50 odd people behind me too#GE2019 🗳 pic.twitter.com/TWNcIsAxEz — Steven Swinford (@Steven_Swinford) December 12, 2019

【2200】領導保守黨的英國首相約翰遜（Boris Johnson）、工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）及蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）等人，12日早上均已前往票站投票。

🔻蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴到票站投票🔻

其中約翰遜更大打「動物牌」，帶同自己的寵物Dilyn現身。

🔻約翰遜12日早上前往投票站🔻