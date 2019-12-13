【英國大選】結果顯示工黨多個票倉淪陷　郝爾彬沒回應下台傳聞

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英國12月12日舉行的國會大選結束，點票工作隨即進行，根據票站調查，首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨有望在650個國會議席中，取得過半數的365席，有望繼續執政及兌現脫歐承諾。在野工黨則預計奪得191席，黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的地位勢危。

最新點票結果：

總議席：650

工黨：43

保守黨：39

蘇格蘭民族黨：5

北愛爾蘭民主統一黨：1

脫歐黨：0

自由民主黨：0

綠黨：0

英國獨立黨：0

【1027】工黨黨魁郝爾彬在當地時間13日凌晨2時多與妻兒抵達倫敦伊斯靈頓區（Islington）票站，但沒有回應在場傳媒關於會否辭職的提問。

【1021】繼威爾斯鎮雷克瑟姆（Wrexham）後，工黨另一老牌選區大曼徹斯特的利（Leigh）亦告失利，其接近一世紀的經營拱手相讓予保守黨。

保守黨疑歐派議員李思銘（Jacob Rees-Mogg）與妻兒在英格蘭巴斯（Bath）一個票站內等待點票結果。（Reuters）

【0954】威爾斯工黨重鎮雷克瑟姆（Wrexham）被保守黨搶灘成功，意味該選區自1935年以來首度出現政黨輪替。

【0950】工黨預計遭受大敗，黨友兼倫敦前市長利文斯通（Ken Livingstone）認為，郝爾彬在競選時沒認真處理黨內反猶太言論問題，導致成為敗選原因。利文斯通相信郝爾彬會在13日辭去黨魁職務。

【0943】工黨的下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）成功保住蘭開夏郡（Lancashire）喬利 (Chorley)選區議席，順利重返國會。

【英國大選2019】票站調查保守黨壓倒性勝利　英鎊升至逾1年半高

【0936】英格蘭東北部達靈頓（Darlington）自1990年代是工黨的傳統票倉，但在今屆大選中則「變天」，工黨的影子脫歐大臣查普曼（Jenny Chapman）以超過三千票之差不敵保守黨候選人。

【0917】大曼徹斯特（Greater Manchester）特拉福德（Trafford）的一個票站點票時出現一段小插曲，職員在票箱內發發現一隻婚戒，並於網上呼籲物主盡快認領。

【0909】根據BBC資料顯示，英國共有47,587,254名已登記選民，今屆投票率為64.5%，比2017年大選下跌2.2%。

【0834】瑞典首相勒文（Stefan Löfven）認為，英國大選的結果反映當地會實現脫歐，並認為歐盟和英國之間有11個月時間商討雙方在「後脫歐時代」的貿易協議。

【英國大選2019】保守黨料大勝　約翰遜Twitter感謝支持者

倫敦BBC廣播大樓外牆投射大選票站調查，顯示首相約翰遜有望帶領保守黨贏得下議院過半數議席。（AP）

【0755】北愛爾蘭統一黨（DUP）表示，多數派國會將為英國帶來好處，但認為約翰遜的脫歐協議對北愛爾蘭十分不利，不過仍然政黨相信可以有機會發揮影響力。

【0710】點票結果顯示，保守黨以少於1000票意外奪取自1950年由工黨把持的北部布萊斯谷（Blyth Valley）選區。工黨在首個完成點票的紐卡斯爾（Newcastle）選區勝出。

【0710】歐盟官員表示歡迎保守黨勝利，認為澄清了英國對脫歐的看法，但強調在2020年底前達成英歐貿易協議將具有挑戰性。

【0638】英國大臣高文浩表示，如果票站民調正確，蘇格蘭將不會舉行第二次獨立公投。脫歐黨領袖法拉奇稱，英國將得到脫歐，但未必是正確的脫歐。

【0628】約翰遜發電郵給保守黨員，感謝他們支持，並期望他們享受晚上的慶祝活動。

【0620】民調顯示工黨在選舉191席，預料將經歷自1935年以來最大敗績。

【0600】投票結束，票站調查顯示，保守黨得368席，工黨獲得191席，蘇格蘭民族黨得65席，自由民主黨得13席，威爾士黨得3席、綠黨得1席、脫歐黨得0席、另有19席由其他政黨或人士獲得。

受大選民調消息影響，英鎊兌美元升至逾一年半高位至1.3445。

票站職員忙於蒐集票箱。（Reuters）

【0500】現時距離投票結束餘下1小時。工黨黨魁郝爾彬在Twitter發文稱，現在還有1小時挽回國民保健計劃（NHS）。

首相約翰遜期望能夠選出國會佔多數的保守黨政府。蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）則呼籲選民要踢走保守黨和逃離脫歐。

【0430】英國當地有不少「奇怪」的票站。例如在牛津郡的「狐狸與獵犬酒吧」和洗衣店均成為票站；北約克郡亦有票站設於火車車廂建築內。

英國北約克郡一家酒吧設於火車車廂內，現時改建成票站。（AP）

【0330】在利物浦，有48名選民被派發錯誤選區的選票。當地媒體報道，涉事兩個選區都是在同一票站投票。

【0230】威爾士卡迪夫城（Cardiff）約200名相信是學生的選民，懷疑因未有正確登記地址而無法投票。

一頭戴上歐盟旗幟造型帽子的犬隻坐在票站前。（Reuters）

【0130】英國選舉的特色之一，就是選民紛紛攜同寵物到票站投票，將寵物坐在票站外的煦片上載至社交網站，稱之為「pawlitical」（paw意即爪子，該詞與political「政治」的發音相近）。另外，也有居於鄉郊的民眾帶同馴鹿投票。

【2307】有車輛懷疑因天下路滑，撞向西薩塞克斯郡（West Sussex）的一個票站，無人受傷。

為何Elmo會出現：他其實是與約翰遜同區的候選人史密斯（Bobby Smith），也即是約翰遜的對手。他是組織「Give Me Back Elmo」的發起人，倡導提升一眾父親的權益，關注他們的精神健康（美聯社）

【2215】蘇格蘭北拉納克郡（North Lanarkshire）一幢設有票站的建築，地下樓層發現可疑裝置。警方拘捕一名48歲男子，確認裝置不會不會爆炸。

【2220】有民眾在社交網站上傳照片，可見在英國倫敦的巴特西（Battersea）選區票站大排長龍，上傳者稱當時有超過150人。

【2200】領導保守黨的英國首相約翰遜（Boris Johnson）、工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）及蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）等人，12日早上均已前往票站投票。

🔻蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁施雅晴到票站投票🔻

其中約翰遜更大打「動物牌」，帶同自己的寵物Dilyn現身。

🔻約翰遜12日早上前往投票站🔻

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