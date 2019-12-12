北京回應中國威脅論：熊貓會比禿鷹危險嗎？　功夫熊貓行俠仗義

澳洲著名學者科倫以及美國知名學者和媒體人扎卡里亞發表文章批評了當前一些西方政客及媒體集體患上了「對華恐懼偏執症」。針對相關言論，中國外交部發言人華春瑩12月12日回應時稱，熊貓體型很大，「但牠會比禿鷹更危險嗎？」

澳洲《金融評論報》刊登了科倫的文章，科倫認為，對於涉華問題，澳洲媒體及政客的相關言論已從「中國威脅論」添油加醋演變為了「紅色恐懼偏執症」。

科倫指出，澳洲媒體及政客對中國的強硬態度是澳洲取悦美國的一種方式，幾乎沒有任何理性和分寸可言。

扎卡里亞也在美國《外交事務》雜誌發表《新的中國恐懼症——美國為何不應當對新挑戰感到恐慌？》一文，文章聲稱，中國是當前在地緣政治和軍事領域高度負責任的國家，與美國形成巨大反差。

美國對華發動冷戰將嚴重拖累美國經濟，最終受益的僅是美國軍工產業而已。扎卡里亞強調，西方必須接受中國在現行國際體系中扮演更重要角色，而不是不計成本地孤立中國。

中方發言人形容功夫熊貓行俠仗義、親仁善鄰（功夫熊貓Instagram）

外交部：一些西方政客「逢中必反」

華春瑩在12月12日外交部例行記者會上表示，中方對科倫和扎卡里亞在涉華問題上堅持客觀理性態度，以及展現出的勇氣和見識表示讚賞。現在一些西方國家政客和媒體表現為「逢中必反」的態度，對華認知出了問題，無所不用其極，甚至黑白不分，是非顛倒，完全喪失了底線和良知。

華春瑩闡述道，就像扎卡里亞所說的那樣，中國在世界政治、經濟、軍事等領域都高度負責任，中國沒有主動發起過戰爭，沒有干預過別國內政，沒有搶佔別國一寸領土，沒有破壞國際規則和秩序。中國在政策上和行動上都光明磊落，坦坦蕩蕩。

中國只是在中國主權安全受到威脅和侵害時，展現出更強的維護自身正當合法權益的能力和信心；在面對抹黑攻擊時，更加及時有效地擦乾潑在我們身上的髒水。

外交部：功夫熊貓行俠仗義、親仁善鄰

華春瑩說，中國塊頭是大，但塊頭大小與威脅與否並無必然聯繫。熊貓塊頭很大，但它會比禿鷹更危險嗎？即使是功夫熊貓，那牠也是行俠仗義、親仁善鄰，讓夥伴十分喜愛的。

西方媒體和政客患上的「對華恐懼偏執症」很危險，但並非無藥可治。只要西方媒體和政客拋棄零和冷戰思維，秉持平等、相互尊重的態度，就能實現互利共贏。