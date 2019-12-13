中國公司油輪涉拒接受馬來西亞檢查　大馬外交部回應

路透社12月12日報道，一所被指受到美國制裁的中國公司有一艘油輪，在馬來西亞水域停泊時，拒絕接受海事當局檢查。馬來西亞外交部表示，做法按照標準作業程序

馬來西亞外交部證實，馬來西亞海事執法局（MMEA）2天前檢查了一艘外國註冊、停泊在檳城沿海馬來西亞水域的船隻。

該部強調執法局是按照標準作業程序，針對該艘船隻進行檢查。「根據海事執法機構稱，該船曾遇到引擎問題，隨後別護送浮羅交怡港維修。在維修後也獲放行」。當局指，該艘船上的25名船員，目前已在前往下一個停靠港。

馬來西亞海事執法局說，涉事油輪12月5日在馬來西亞西海岸的瓜拉古樓（Kuala Kurau）外海停泊，該油輪拒絕聽從執法官員的指示放下梯子接受檢查，最終油輪起錨，駛離當地。

馬來西亞當局指，他們對該艘油輪未經批准拋錨向警方報告，一旦發現該油輪，將予以扣押。惟MMEA在聲明沒有提到油輪所屬企業，也沒有提到美國的制裁。

美國政府9月以違反對伊朗制裁為由，將中國多家企業列為制裁對象。（Reuters）

根據歐洲委員會和法國海事局共同建立Equasis.org網站的數據，這艘拒絕馬來西亞方面檢查的油輪「Silvana III」的船主是香港「崑崙船務有限公司」。

在美國9月針對伊朗石油的制裁中，有6家被制裁的中國實體，當中包括崑崙船務有限公司。