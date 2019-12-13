【英國大選2019】 狗狗也投票？　聖誕裝扮陪主人赴票站

英國周四（12日）舉行大選，今屆大選特色之一，除了是96年來首個在12月舉行的選舉，還掀起一股「動物政治」熱潮。今屆不少選民帶同寵物到票站投票，部分寵物更以聖誕裝扮示人。

英國大選於當地時間早上10時許舉行，除了首相約翰遜（Boris Johnson）帶同愛犬「迪林」（Dilyn）前往票站，不少選民也帶同寵物去投票，實行盡公民責任。選民更安排狗狗站在寫上「polling station」（票站）字眼的標語或海報前拍照留念，然後以「#dogsatpollingstations」（狗隻坐在投票站）的標籤上載至社交網站，與其他人分享，令今屆大選掀起「pawlitical」的熱潮。「paw」指動物爪子，pawlitical與「political」政治的發音相近。

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今屆大選是自1923年以來，首次在12月的冬季舉行，由於臨近聖誕節，不少狗主以相關主題替狗狗打扮。除了狗隻外，也有選民帶同愛貓到票站投票；居於鄉郊的民眾甚至拖上馴鹿投票。

英國大選焦點在於首相約翰遜（Boris Johnson）領導的保守黨，能否擊主要對手工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn），爭取達成「實現脫歐」（get Brexit done）的競選承諾。