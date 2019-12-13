【一分鐘看世界】英大選投票、中美貿易協議、中加關係雪上加霜？

早晨，今天是12月13日，星期五。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英國大選投票結束 民調顯示保守黨大勝
英國舉行大選投票結束。這次選舉是當地近96年來首次在12月投票，日期延續傳統定於周四，也有不少民眾攜同寵物投票。首相約翰遜爭取連任，呼籲支持者參與策略投票，啟動英版「雷動計劃」，又拍「微影片」拉票。結果票站民調顯示，保守黨成功取得368席，力壓工黨的191席。英國過去3年深陷脫歐的政治危機，凡遇上問題便投票解決。有分析認為，聯合王國仍有分裂危機……（按此閱讀更多）
這次英國大選是保守黨和工黨之爭，不過一旦兩黨未能在國會取得多數議席，需要與其他小政黨合作的話，將會為英國帶來完全不同的結果。（Reuters）
中美首階段協議
美國總統特朗普與貿易顧問召開會議，商討是否暫緩對中國加徵新一輪關稅。白宮鷹派納瓦羅曾稱中國增購豬肉是為應對豬瘟，更有指他藉虛構人物用以支持更強硬的對華政策。不過有美媒指，有美方談判人員提出取消加稅，並將現有關稅減半；另據彭博社報道指，中美原則上達成首階段協議。有消息傳出前，特朗普也表明中國非常接近達成「大協議」……（按此閱讀更多）
美媒引述消息指，中美原則上達成首階段貿易協議。（Reuters）
杜魯多吃敗仗 中加關係更困難
中國與加拿大雙邊關係近來陷入僵局，除了華為孟晚舟事件外，還有國內5G建設等問題牽涉其中。有民調顯示，近七成加拿大人反對華為參與當地的5G建設，加拿大國會則通過成立特別委員會檢視與中國關係。這條由在野黨提出的法案，對於剛勝出連任的總理杜魯多是一項打擊，也預視中加關係的道路將會更難行……（按此閱讀更多）
ISIS前成員應如何處置？
曾經在伊拉克和敘利亞割據一方的極端組織ISIS如今幾乎殆滅，首領巴格達迪也遭美國殺死，不過處理眾多外國ISIS成員卻成了棘手議題。由先伊拉克和敘利亞等國沒有責任接收和囚禁這類人員，國際刑事法庭亦對他們欠缺司法管轄權審理。目前歐洲和土耳其等埋陸續有ISIS前成員返國，可是他們回國後也帶來安全風險，讓歐洲徘徊在「接收」與「拒絕」的兩難境地……（按此閱讀更多）
玻利維亞前總統流亡
阿根廷外長索拉宣布，玻利維亞前總統莫拉萊斯抵達阿根廷，被授予難民身份。11月時被指選舉舞弊而下台的莫拉萊斯曾到過墨西哥和古巴等地，最後應邀到阿根廷避難，有指他預備接受長期政治庇護，不過將被限制發表關於政治的言論……（按此閱讀更多）
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